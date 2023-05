„Inżynieria szkła i światła” – seminarium na Wydziale Elektrycznym PB

Jakie są najnowsze osiągnięcia w obszarze innowacyjnych materiałów szklistych, laserów światłowodowych, bioczujników oraz technik oświetleniowych? Tego będzie można się dowiedzieć 16 maja podczas seminarium „Inżynieria szkła i światła”, organizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Światła na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Celem seminarium jest wymiana wiedzy, prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych oraz omówienie aktualnych problemów związanych z inżynierią szkła oraz światła. – Przygotowaliśmy cykl popularnonaukowych wykładów. Do uczestnictwa w wykładach zaprosiliśmy pracowników Politechniki Białostockiej oraz gości z wiodących polskich uczelni – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wojskowej Akademii Technicznej – mówi dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB.

Swoje osiągniecia naukowe pozyskiwane w ramach badań własnych oraz związanych z realizacją grantów badawczych zaprezentują doktoranci w sesji plakatowej, która nastąpi po części wykładów popularnonaukowych.

Natomiast w sesji specjalnej organizowanej w ramach projektu NCLas – NanoCrystals in Fibre Lasers oraz Międzynarodowego Dnia Światła zaprezentowane zostaną referaty w zakresie innowacyjnych rozwiązań w technologii laserów światłowodowych.

– Dzielimy się wiedzą w sposób przystępny, łatwo mówimy o trudnych rzeczach – dodaje prof. Jacek Żmojda. – I chcemy pokazać, jak szerokie zastosowanie ma szkło, zarówno w pracach naukowych, jak i w życiu codziennym.

Udział w seminarium jest bezpłatny. (at)

O seminarium i pracy ze szkłem mówi Dr hab. inż. Jacek Żmojda, prof. PB:

Harmonogram seminarium na Auli 1 Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej



Sesja specjalna (forma hybrydowa) związana z prezentacją osiągnięć dotyczących projektu NCLas – NanoCrystals in Fibre Lasers oraz Międzynarodowym Dniem Światła – prowadzi dr hab. inż. Marcin Kochanowicz, prof. PB

13:40 – 14:00

„Impact of Synthesis Parameters on the Spectroscopic and Structural Features of YPO4: Yb3+ Nanocrystals”, Andrea Diego Rucabado, PhD (Uniwersytet w Cantabria, Hiszpania)

14:00 – 14:20

„Structural and luminescence studies of tellurite-phosphate glass doped with Yb:YPO4 nanocrystals”, dr inż. Magdalena Leśniak (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

14:20 – 14:40

„Optical fibres with active nanocrystals (ANCs) – glass powder doping method”, prof. Dominik Dorosz (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)

14:40 – 15:00

Podsumowanie i zakończenie seminarium.