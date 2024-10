Inwestycja w Przyszłość: Firmy Wspierają Studentów Politechniki Białostockiej Stypendiami Przemysłowymi

Pomysł stypendium przemysłowego bardzo mi się podoba, bo motywuje do solidnej nauki, nie do samego minimum, żeby się utrzymać na studiach – mówi Rafał Werder, student I roku elektrotechniki studiów dualnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. – To fajna wymiana biznesowa, ja się uczę, firma mi płaci i to jest na pewno jakiś plan na przyszłość.