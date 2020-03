Interwencja policji. Pacjent mógł być w grupie ryzyka

Marzec 13, 2020

źródło: KWP Białystok źródło: KWP Białystok

Białostocka policja interweniowała w piątek (13.03) w sprawie mężczyzny, który opuścił szpital, choć mógł być w grupie ryzyka zarażenia koronawirusem. Do jego zatrzymania doszło na ul. Wesołej.

Ubrani w specjalne kombinezony ochronne policjanci zatrzymali mężczyznę bez żadnych przeszkód. Zachowywał się on spokojnie i stosował do poleceń policjantów. Karetką został odwieziony do szpitala na badania.

Na tę chwilę w Polsce potwierdzono 64 przypadki zarażenia koronawirusem, w tym jedna osoba zmarła. (mt/mc)