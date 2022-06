Internetowa Liga Łamigłówkowa. Młodzi zwycięzcy lubią zagadki

Czerwiec 14, 2022

fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Finał konkursu „Internetowa Liga Łamigłówkowa” wyłonił młodych zwycięzców trwającej prawie pół roku rywalizacji, w której należało się wykazać sprawnością w rozwiązywaniu łamigłówek matematycznych. W poniedziałek (13.06) uczniowie szkół podstawowych i średnich z całej Polski łamali głowy w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej.

Konkurs, już po raz szósty, zorganizowało Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, działające przy Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Zadania konkursowe, publikowane na platformie Moodle w odstępach tygodniowych, mógł rozwiązywać każdy miłośnik matematyki. Finał natomiast został rozegrany wyłącznie między uczniami szkół podstawowych i średnich.

Do ścisłego finału zakwalifikowano 12 uczniów szkół podstawowych oraz 11 uczniów szkół średnich. Najlepsi młodzi łamigłówkowicze pochodzą z Bartoszyc, Białegostoku, Gostynia, Gdyni, Godzieszy Wielkiej, Jarocina, Jarosławia, Koźmina Wielkopolskiego, Myślenic, Mińska Mazowieckiego, Ostrołęki, Skierniewic, Wyszkowa, Warszawy.

Dr inż. Rajmund Stasiewicz z Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM, wykładowca Wydziału Informatyki PB przyznaje, że zmagania łamigłówkowe to konkurs dla wytrwałych. Przez 25 tygodni, a to blisko pół roku, co tydzień była nowa zagadka, którą trzeba było rozwiązać i trzeba było w tym systemie wytrwać, niektórzy, niestety, odpadli. – Większość łamigłówek to były zagadki słowne, ale wszystkie polegały na logicznym myśleniu. Chcieliśmy uniknąć zadań, które są podobne do zadań szkolnych, które rozwiązuje się schematyczne, które wymagają znajomości twierdzeń Talesa, Pitagorasa. Wszystkie można było rozwiązać klasycznie, ale też pokombinować – wyjaśnia dr inż. Rajmund Stasiewicz.

Dlaczego warto rozwiązywać łamigłówki? Dr inż. Rajmund Stasiewicz przekonuje, że to nie tylko frajda i przyjemność. Łamanie głowy rozwija logiczne myślenie, a to podstawa na studiach nie tylko matematycznych, ale też biologicznych, chemicznych, humanistycznych. – Cokolwiek wybierzemy, logiczne myślenie to podstawa – podkreśla dr inż. Rajmund Stasiewicz.

Zofia Strzelec, laureatka I miejsca w kategorii „szkoły podstawowe” na finał przyjechała z miejscowości Godziesze Wielkie, pod Kaliszem. – Niektóre zadania były trudne, ale większość była dość prosta. Lubię łamigłówki i wolę te trudniejsze, bo wtedy mogę się rozwijać – mówi Zosia.

Natomiast Kamil Jóźwik z Warszawy, laureat I miejsca w kategorii „szkoły ponadpodstawowe”, uczeń III klasy liceum zdradza, że już od dziecka był zainteresowany matematyką. – Łamigłówki pobudzają myślenie krytyczne, szybciej możemy znaleźć rozwiązanie w trudnej sytuacji, pomagają nam też znaleźć rozwiązanie w jak najkrótszym czasie. – Moje ulubione kategorie łamigłówek to te, gdzie są obrazki i trzeba coś z nimi zrobić, albo dorysować, wolę trudniejsze zadania – przyznaje Kamil. (at)

Laureaci:

Kategoria „szkoły podstawowe”:

miejsce Zofia Anna Strzelec miejsce Eliza Napiórkowska miejsce Gabriela Golińska

Kategoria „szkoły ponadpodstawowe”: