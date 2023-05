International Staff Week, czyli spotkania międzynarodowe na Politechnice Białostockiej

15 maja, 2023

Na Politechnice Białostockiej rozpoczął się International Staff Week. To już 10. edycja spotkań międzynarodowych, na które przyjechało około 50 przedstawicieli z zagranicy.

Zaplanowano 5 dni pełnych dyskusji, warsztatów, wykładów dla studentów i pracowników PB.

– To jest forum wymiany doświadczeń jeśli chodzi o internacjonalizację wszystkich aspektów działania uczelni – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej. – My się też uczymy od naszych partnerów, oni pokazują nam różne ciekawe rozwiązania. Oni też pytają o różne kwestie związane z zarządzeniem uczelnią i z organizacją dydaktyki. Pytają też jak zachęcić studentów do studiowania i wyjazdów zagranicznych. Jednocześnie pokazujemy nasz potencjał.

Wśród zaproszonych gości są m.in. przedstawiciele władz uczelni, nauczyciele akademiccy i pracownicy biur współpracy międzynarodowej zarówno z Europy, jak i Azji, czy Ameryki.

– To jest taki inkubator pomysłów wszelkich na dalszą współpracę międzynarodową – mówi prof. Dorota Krawczyk, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Politechnice Białostockiej. – Te spotkania są niezbędne, żeby nasi nauczyciele, ale też pracownicy administracyjni mogli spotkać się z nauczycielami i pracownikami z innych uczelni. Jak kogoś znamy to łatwiej się później współpracuje, wiemy do kogo piszemy i z kim się spotykamy online. Poza tym staramy się pokazać to co robimy na uczelni, czyli przedstawiamy nasze projekty międzynarodowe bardzo często szukając partnerów do kolejnej współpracy. Z drugiej strony nasi goście też prezentują to co robią u siebie.

International Staff Week to forum wymiany doświadczeń w ramach Programu Erasmus+, które potrwa na Politechnice Białostockiej do 19 maja. (hk)

Z uczestnikami International Staff Week rozmawiała Hanna Kość: