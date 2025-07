Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej na czele konsorcjum dla nauki i biznesu. Posłuchaj rozmowy!

31 lipca, 2025

Tomasz Stypułkowski fot. Paweł Cybulski Tomasz Stypułkowski fot. Paweł Cybulski

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej (IITPB) odegra wiodącą rolę w ogólnopolskim projekcie „Science4Business – Nauka dla Biznesu”, realizowanym w ramach działania 2.5 programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Projekt ten, prowadzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako Beneficjenta i Partnera Wiodącego, ma kluczowe znaczenie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce.

Projekt o znaczeniu strategicznym dla gospodarki

„Science4Business – Nauka dla Biznesu” to projekt o wartości 296 700 000 zł, finansowany ze środków Unii Europejskiej. Został on wpisany na listę projektów o znaczeniu strategicznym dla programu FENG. Jego celem jest zwiększenie efektywności Centrów Transferu Technologii i spółek celowych uczelni i instytutów badawczych, poprzez wzmocnienie współpracy ze środowiskiem biznesowym oraz komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych (B+R). Realizacja projektu potrwa do końca 2029 roku.

Zadania projektu i rola Instytutu

Projekt zakłada realizację trzech zadań w ramach oddzielnych partnerstw:

Zadanie 1 „Inkubator Rozwoju” – wsparcie badań przemysłowych i transferu technologii o potencjale komercjalizacyjnym,

Zadanie 2 „Kadry transferu technologii” – specjalistyczne szkolenia dla pracowników jednostek badawczych,

Zadanie 3 „Portal innowacji” – stworzenie ogólnopolskiej platformy łączącej naukę z biznesem.

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o. pełni rolę Lidera Konsorcjum w Zadaniu 1 „Inkubator Rozwoju”. W skład Konsorcjum wchodzą:

IITPB – Lider, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB), Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (GIG – PIB), Uniwersytet Rzeszowski (UR), INVENTUR Sp. z o.o., Uniwersytet w Białymstoku (UwB).

Łączny budżet konsorcjum to 22 199 915 zł, z czego 4 199 915 zł zostanie przekazanych na realizację działań przez IITPB.

Konkurs B+R rusza w sierpniu

W ramach „Inkubatora Rozwoju” zostanie ogłoszony konkurs na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych. Aplikować będą mogli naukowcy związani z jednostkami wchodzącymi w skład konsorcjum. Rozpoczęcie naboru planowane jest na sierpień 2025 roku. To ważna szansa na finansowanie innowacyjnych projektów o potencjale komercjalizacji.

O szczegółach udziału Instytutu w projekcie opowiada Tomasz Stypułkowski. Posłuchaj:

(pc)