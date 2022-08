Instalacja słupów pod kamery na granicy

Sierpień 10, 2022

źródło: POSG źródło: POSG

Obecnie na granicy polsko – białoruskiej trwa instalacja słupów pod kamery. Będą stanowić jeden z elementów bariery elektronicznej.

Dzięki pełnej barierze funkcjonariusze będą mogli szybko zareagować na jakąkolwiek ingerencję. Odnotowana zostanie nawet próba podejścia pod linię granicy.

Inwestycja choć jeszcze niekompletna, jest realnym utrudnieniem w nielegalnej migracji.

W tym roku Straż Graniczna odnotowuje maksymalnie do 80 prób nielegalnego przekroczenia granicy dziennie, w drugiej połowie poprzedniego roku było to nawet do 800 na dobę. Dzięki istniejącej barierze fizycznej od kilku miesięcy Straż Graniczna nie odnotowuje fizycznych ataków na funkcjonariuszy (rzucania kamieniami, oślepiania laserami). Nie ma też siłowych, prób jej przekraczania przez duże grupy osób.

W tym miesiącu Straż Graniczna odnotowała ponad 320 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy. (hk)