Inspektorat Transportu Drogowego rozpoczyna kontrole pojazdów przewożących dzieci i młodzież na wakacyjny wypoczynek

20 czerwca, 2024

Fot. pixabay Fot. pixabay

W piątek (21.06) rozpoczynają się wakacje, a więc czas wyjazdów na kolonie i wycieczki. W związku z tym Inspektorat Transportu Drogowego będzie przeprowadzał kontrole pojazdów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek.

Rodzice, opiekunowie i organizatorzy wycieczek mogą zgłaszać do inspektoratu informacje o terminie i miejscu wyjazdu.

– Podczas każdej takiej kontroli inspektorzy sprawdzają stan techniczny takiego pojazdu, sprawdzają czy kierowca jest wypoczęty oraz oczywiście czy kierowca jest trzeźwy – mówi Tomasz Wyszkowski, Podlaski Inspektor Transportu Drogowego. – Inspekcja na chwilę obecną posiada bardzo nowoczesny sprzęt kontrolny, posiadamy mobilną jednostkę diagnostyczną. Inspektorzy bardzo szczegółowo sprawdzają układ hamulcowy, układ kierowniczy jak również zawieszenie takiego autokaru, tak żeby mieć pewność, że ten autobus, który wyjeżdża jest sprawny technicznie. Taka kontrola jest bezpłatna.

Ponadto kontroli podlegać będzie także przestrzeganie przez kierowców tzw. „zakazów wakacyjnych”, czyli okresowych zakazów ruchu pojazdów i zespołów pojazdów powyżej 12 ton. Obowiązywać będą one od jutra przez całe wakacje – w piątki od 18.00 do 22.00, w soboty od 8.00 do 14.00 i w niedziele od 8.00 do 22.00. (jł)