Innowacyjna kanapa narożna z funkcją spania z Politechniki Białostockiej zgłoszona jako patent

20 września, 2023

Prof. Dariusz Szpica/Fot. Dariusz Piekut/PB Prof. Dariusz Szpica/Fot. Dariusz Piekut/PB

Kanapa narożna z funkcją spania zgłoszona do opatentowana przez Politechnikę Białostocką zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne, pozwala na lepszy komfort wypoczynku czy sen dla dwóch dorosłych osób, a przy tym ma ruchomą poduchę i oparcie zaopatrzone w mechanizm blokujący. Autorem wynalazku jest dr hab. inż. Dariusz Szpica, prof. PB, Kierownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.

Znane przysłowie mówi, że „potrzeba jest matką wynalazków”. Podobnie było w wypadku konstrukcji zgłoszonej do Urzędu Patentowego przez Politechnikę Białostocką.

– Sam pomysł zrodził się po obserwacjach, użytkowaniu i dyskusjach z innymi użytkownikami tego typu łóżek – wyjaśnia prof. Dariusz Szpica. Bo problemem w kanapach narożnych jest nie funkcja wypoczynkowa, ale funkcja spania. – Kiedy rozłożymy taką klasyczną kanapę narożną do funkcji spania mamy poprzeczne krawędzie czy podziały, które troszeczkę nam przeszkadzają w odpoczynku i śnie – przypomina prof. Szpica.

Stąd się narodził pomysł, żeby połączyć tapczan z narożnikiem.

– W wynalazku zastosowałem dwa takie same materace, jak w klasycznym tapczanie i dodatkowo uchylną poduchę, która rozwiązuje też jeszcze jeden problem klasycznych kanap narożnych – to znaczy, że poduszka w trakcie wypoczynku i snu zsuwa się z łóżka – wyjaśnia ideę wynalazku prof. Szpica. – Tutaj uchylna czy też obrotowa poducha dodatkowa powoduje to, że w stanie rozłożonym mamy blokadę do przesuwania poduszki.

Takie rozwiązanie nie występuje w znanych najpopularniejszych kanapach narożnych ustawianych z reguły w rogu pomieszczenia. Poducha obrotowa blokuje poduszkę, która się nie przesuwa a dodatkowe blokady zapobiegają niekontrolowanemu przemieszczaniu się materacy.

Politechnika Białostocka 30 sierpnia 2023 roku złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek „Kanapa narożna”.

Dr hab. inż. Dariusz Szpica, Kierownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Może Wydział, na którym pracuję bardziej się kojarzy z jakimiś maszynami, przekładniami, napędami hydraulicznymi, ale mechanika wszędzie ma zastosowanie – podkreśla prof. Szpica. – Zgłaszając wniosek patentowy celowo starałem się użyć jak najwięcej komercyjnych, dostępnych na rynku mechanizmów typu zawiasy natomiast blokada, o której wspomniałem, jest to coś indywidualnego czego wcześniej nie było. Takiego kreatywnego projektowania można się nauczyć na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Tego uczymy od początku. Studenci, którzy przychodzą na pierwsze zajęcia z rysunku technicznego czy też grafiki inżynierskiej, które są podstawowymi przedmiotami uczącymi studentów wyobraźni i też sposobu przedstawiania pewnych rzeczy, które może się wydają oczywiste natomiast są też pewne unormowania prawne, normy państwowe czy międzynarodowe, gdzie trzeba też się do nich zastosować.

Istotą wynalazku prof. Szpicy jest kanapa narożna z funkcją spania składająca się z ramienia kanapowego zaopatrzonego w rozkładane siedzisko i oparcie, poręczy bocznych po obu stronach krótszych boków ramienia kanapowego oraz połączonego z ramieniem kanapowym elementu narożnikowego zaopatrzonego w zawiasowo zamocowaną ruchomą poduchę, charakteryzująca się tym, że ruchoma poducha z pozycji zwartej odchylona jest na zewnątrz kanapy za pomocą zawiasu i ustawiona jest pionowo równolegle do poręczy bocznej. Ponadto po rozłożeniu siedziska i oparcia, skrzynia elementu narożnikowego znajduje się pod siedziskiem ramienia kanapowego.

Korzystnie oparcie zaopatrzone jest w mechanizm blokujący w pozycji rozłożonej. Korzystnie ruchoma poducha zaopatrzona jest w mechanizm blokujący w pozycji zwartej. Rozwiązanie według wynalazku zapewnia kompaktową kanapę narożną, gdyż po jej rozłożeniu do realizacji funkcji spania, ruchoma poducha po ustawieniu w pozycji pionowej stanowi przedłużenie poręczy bocznej, przez co nie zwiększa gabarytu mebla.

Dodatkowo po rozłożeniu ruchoma poducha pełni funkcję bariery zabezpieczającej poduszki przed zsuwaniem ich z kanapy rozłożonej do realizacji funkcji spania i wypoczynku. Zastosowanie blokad oparcia i poduchy ruchomej zabezpiecza te elementy przed przemieszczeniem przy nacisku na ich krawędzie. (jd)

Dr hab. inż. Dariusz Szpica, prof. PB – kierownik Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej