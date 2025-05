„Indywidualne Konta Rozwojowe Junior” – to okazja dla dzieci i młodzieży do rozwijania swoich pasji, talentów i zainteresowań

13 maja, 2025

Uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych mogą bezpłatnie uczęszczać na zajęcia dodatkowe. Zapewnia to projekt „Indywidualne Konta Rozwojowe Junior”, który są finansowy z programu Erasmus+.

„Indywidualne Konta Rozwojowe Junior” mają zapewniać dzieciom i młodzieży równy start.

– Młode osoby mają szansę uczęszczać na zajęcia dodatkowe. One same decydują na co chcą chodzić, po to, żeby rozwijać swoje zainteresowania, talenty i pasje – mówi Katarzyna Kochaniak z Centrum Innowacji Erasmus+ Inn HUB Białystok działającego w Politechnice Białostockiej. – Tematyka jest zupełnie dowolna, mogą być to zajęcia zarówno ruchowe, jak i na przykład programowanie czy fryzjerstwo, kursy językowe, jakieś warsztaty artystyczne. Mogą to być zajęcia indywidualne albo grupowe, mogą też się odbywać online lub hybrydowo.

Warsztaty, zajęcia czy szkolenia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach. – Ważne jest to, że dziecko, które zostanie zgłoszone, dostaje 15 tys. zł na 3 lata, czyli 5 tys. zł na rok szkolny. Pierwszeństwo mają te dzieci młodsze, czyli klasy 5-6, ale tak naprawdę wnioskować mogą nawet maturzyści. Jest kryterium dochodowe i to są dzieciaki, które biorą udział w programie „Posiłek w szkole i w domu” i takie zaświadczenie muszą zdobyć od dyrektora szkoły lub pobierają zasiłek rodzinny – dodaje Katarzyna Kochaniak.

Wniosek może złożyć dyrektor szkoły lub placówki, w której przebywa dziecko oraz rodzic. Więcej o „Indywidualnych Kontach Rozwojowych Junior” można dowiedzieć się na spotkaniu, które odbędzie się 22 maja w Białymstoku. Udział jest bezpłatny, obowiązuje jednak rejestracja na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z Katarzyną Kochaniak z Centrum Innowacji Erasmus+ Inn HUB Białystok działającego w Politechnice Białostockiej w ramach audycji „Podróże z Erasmusem”: