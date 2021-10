Indie, Australia, Chiny, Stany Zjednoczone… O podróżowaniu dookoła świata w Sześcianie

Październik 6, 2021

fot. Paweł Borowik fot. Paweł Borowik

O swojej podróży dookoła świata opowie w ten czwartek (07.10) w Pubie Sześcian pochodzący z Białegostoku podróżnik, Paweł Borowik.

– Podróż dookoła świata to nie był plan. Tak się złożyło. W pewnym momencie zauważyłem, że zamiast wracać lepiej jechać do przodu. I tak wyszło naokoło kuli ziemskiej. To była bardzo wolna podróż, bo po drodze pracowałem po kilka miesięcy w Australii, Chinach, Indiach czy USA. To była taka nie do końca turystyczna podróż – mówi Paweł Borowik.

Podczas spotkania w Sześcianie będzie można posłuchać o innych kulturach, gościnności i obyczajach.

– Powiem też parę rzeczy praktycznych, jak np. znaleźć tani lot, jak znaleźć miejsce noclegu. Będzie też kilka moich spostrzeżeń na temat tego, jak działają w podróży strach i odwaga. Osobiście jestem zwolennikiem myślenia, że w podróży dużą rolę ma przypadek i los – mówi podróżnik.

Wstęp na spotkanie jest wolny. Początek o 19.00. (mt)

Z Pawłem Borowikiem spotkała się Małgorzata Turecka: