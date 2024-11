Indeksy i nagrody pieniężne czekają na zwycięzców Białostockiego Testu Informatyków, teraz można się zgłaszać

5 listopada, 2024

Białostocki Test Informatyków, źródło: Politechnika Białostocka

4 indeksy na Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej i nagrody pieniężne w wysokości kilku tysięcy złotych – to czeka na zwycięzców Białostockiego Testu Informatyków. Konkurs odbędzie się 27 listopada, a teraz trwają zapisy. Zgłaszać się mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci.

Konkurs jest organizowany od 11 lat. ale jak zapewnia , pytania nadążają za technologią.

– W tym czasie technologie się zmieniły, pytania również się zmieniają, ale jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że za pytania odpowiadają firmy – mówi prof. Ireneusz Mrozek, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. – To firmy, z którymi współpracujemy, układają pytania. Mamy osiem kategorii, w tym roku są to: cyberbezpieczeństwo, bazy danych, technologie chmurowe – Azure, technologie frontendowe, znajomość języka C++, znajomość języka C#, znajomość języka Java, sztuczna inteligencja AI.

Białostocki Test Informatyków jest połączony z częścią wystawienniczą, na której prezentują się firmy współpracujące z Wydziałem Informatyki. W tym roku to aż 12 przedsiębiorstw.

– W korytarzach Wydziału Informatyki można będzie się spotkać z przedstawicielami firm z branży IT, można porozmawiać, można dowiedzieć się co te firmy robią, czym się zajmują, jednocześnie można się dowiedzieć o starze, praktyki czy możliwości zatrudnienia – dodaje prof. Ireneusz Mrozek.

Zgłoszenia na Białostocki Test Informatyków na część konkursową trwają do 18 listopada, ale obowiązuje kolejność zgłoszeń, bo co roku jest więcej chętnych niż miejsc. Rejestracja jest na stronie internetowej. Test i targi wystawiennicze firm z branży IT odbędą się 27 listopada na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. (hk)

Rozmowa Hanny Kość z prof. Ireneuszem Mrozkiem, prodziekanem ds. współpracy i rozwoju Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej: