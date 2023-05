Inauguracja wystawy „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka” w Politechnice Białostockiej

12 maja, 2023

Otwarcie wystawy/Fot. Iryna Mikhno/PB Otwarcie wystawy/Fot. Iryna Mikhno/PB

Płaskorzeźby, rysunki, szkice, zdjęcia – to wszystko można oglądać na otwartej w piątek (12.05) wystawie pt. „Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka” w Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

Profesor Jerzy Grygorczuk przez wiele lat był pracownikiem Politechniki Białostockiej. Kształcił studentów na architekturze, architekturze wnętrz i architekturze krajobrazu. Organizatorzy na wystawie prezentują część narzędzi, którymi posługiwał się artysta, rzeźby i płaskorzeźby, rysunki, szkice gipsowe, palety – podstawki pod rzeźby oraz inne eksponaty, które mają za zadanie oddać nastrój, jaki panował w kuźni dzieł rzeźbiarskich wykładowcy. Wśród cennych eksponatów jest m.in. rzeźba – głowa prof. Władysława Bartoszewskiego, szkic jednego z pomników oraz autoportret artysty.

Wernisaż połączony z konferencją prasową uświetniła obecność rodziny wielkiego rzeźbiarza-artysty oraz przyjaciół.

– Mam zaszczyt zaprosić Państwa w to szczególne miejsce przepełnione duchem białostockiej bohemy. Zapraszam na wystawę, która uchyla rąbek prywatności i pokazuje artystę jakby „z wnętrza”, jakby „od środka”. prezentujemy prace profesora Grygorczuka, które nigdy nie były prezentowane publicznie. Są to szkice, rysunki, modele. Pokażemy stanowisko jego pracy i ujawnimy, co skrywał w swych przepastnych szufladach i wielu kartonach. Pokażemy narzędzia, którymi się posługiwał oraz rezultaty jego pracy – mówił otwierając wystawę dr inż. arch. Maciej Kłopotowski, Dyrektor Centrum Historii Politechniki Białostockiej.

Wchodząc na wystawę można poczuć niesamowity klimat. Ducha pracowni oddają zebrane prace i pamiątki po znanym w Polsce i na świecie twórcy wielu monumentalnych dzieł rzeźbiarskich i pomnikowych, prac sakralnych w kościołach na terenie całego kraju, czy też mniejszych form z drewna, kamienia, czy tworzyw sztucznych.

Na spotkaniu obecna była wdowa po zmarłym profesorze oraz jego syn. Bez ich zaangażowania nie byłaby możliwa organizacja wernisażu. – Jestem bardzo zadowolona, że Politechnika Białostocka zgodziła się zrobić tę wystawę, i że zrobiła ją tak ładnie. Nie było dużo czasu, ale udało się zebrać prace i zdjęcia, które obrazują pracownię oraz młodość Jerzego – mówiła wzruszona Bogumiła Masicka-Grygorczuk, która zdradziła, że wystawa ta inauguruje cykl wystaw poświęconych twórczości prof. Grygorczuka. – To jest pierwsza wystawa, która rzeczywiście, otwiera nam cykl wystaw, które mają się odbyć w rocznicę śmierci Jerzego. Rocznica przypada na 31 maja. Następna wystawa ma być przy ulicy Legionowej w Galerii im. Sleńdzińskich, gdzie będą wystawione prace kameralne, które Jurek tworzył na przestrzeni swoich wszystkich lat twórczości. Zamykającą wystawą będzie ta na Politechnice Białostockiej, w Galerii Wydziału Architektury. Odbędzie się ona 1 października i tam będą również prace kameralne, prace z pracowni. (pb/mzg)

Pracownia rzeźbiarska – studio form prof. Jerzego Grygorczuka.

12.05.2023 – 31.10.2023

Centrum Historii Politechniki Białostockiej

adres: ul. Wiejska 45 C, s. 135 (parter Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej)

e-mail: centrumhistorii@pb.edu.pl tel. 85 746 91 36

Wystawa będzie również otwarta dla zwiedzających podczas dwóch wydarzeń:

Noc Muzeów – 13 maja, godz. 19.00-22.00 . Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub mailowo: tel. 513 065 411, tel. 85 746 91 36 lub e-mail: centrumhistorii@pb.edu.pl

. XIX Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – 15 maja. Pierwsze grupy mogą umawiać się już od godz. 9.

Centrum Historii Politechniki Białostockiej im. inż. Mirosława Bujanowskiego znajduje się na parterze Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45 C, s. 135. Jest dostępne dla zwiedzających od wtorku do piątku w godz. 9:00-14:00, po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail lub telefonicznym. Wstęp bezpłatny.