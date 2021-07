Inauguracja sezonu ekstraklasy 2021/22. Jaga zmierzy się z Lechią Gdańsk

Lipiec 23, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

W sobotę (24.07) Jagiellonia Białystok rozpocznie sezon 2021/2022 PKO BP Ekstraklasy. Pierwszym przeciwnikiem Żółto-Czerwonych będzie Lechia Gdańsk.

Trener Jagi Ireneusz Mamrot przyznaje, że spotkania z drużyną Biało – Zielonych dostarczają zawsze wiele emocji.

– Gramy z przeciwnikiem, w meczach z którym nigdy nie brakowało emocji, a poziom sportowy też był dobry. Myślę, że teraz będzie tak samo. Niemniej nieważne co bym powiedział i jak długo mówił, to najważniejsze jest, żebyśmy wygrali. To jest dla nas główny cel tego spotkania – powiedział Ireneusz Mamrot.

Kapitan Jagiellonii Tars Romanczuk dodaje, że drużyna czeka już na pierwszy gwizdek sędziego.

– Spodziewam się atrakcyjnego meczu. Musimy zagrać tak, żeby przyciągnąć kibiców na trybuny w kolejnych spotkaniach. Trzeba dobrze się pokazać, szczególnie w ofensywie, i wykorzystywać sytuacje, jak w ostatnim sparingu – mówił Taras Romanczuk.

Początek spotkania o 17.30 na stadionie przy Słonecznej (ea)