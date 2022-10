Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na Politechnice Białostockiej [ZDJĘCIA]

Październik 6, 2022

Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej, fot. Iryna Mikhno Inauguracja roku akademickiego na Politechnice Białostockiej, fot. Iryna Mikhno

Politechnika Białostocka uroczyście zainaugurowała w czwartek (06.10) rok akademicki 2022/2023. Do grona żaków największej uczelni technicznej w regionie dołączyło ponad 2,3 tys. osób. Najlepsza szóstka została wybrana do reprezentowania swoich wydziałów podczas uroczystej immatrykulacji.

– Politechnika Białostocka jest uczelnią regionalną – to znaczy mocno osadzoną w regionie, elastycznie odpowiadającą na potrzeby zarówno w zakresie kształcenia kadr inżynierskich, jak i specjalistycznej wiedzy oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, wspierających rozwój całego otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni –powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej podczas przemówienia inauguracyjnego. – Jednocześnie, Politechnika Białostocka dąży do dostosowania wszystkich aspektów swojej działalności do europejskich standardów.

Szczególną uwagę rektor Politechniki Białostockiej zwróciła na połączenie sił trzech Politechnik Polski Wschodniej – Politechniki Białostockiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej pod wspólnym szyldem Politechniczna Sieć Via Carpatia.

– W naszej sieci znajdą się szkoły średnie, przede wszystkim technika i partnerzy z otoczenia społeczno-gospodarczego – powiedziała prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Każda z trzech uczelni – sygnatariuszy Sieci będzie koordynowała inny obszar tematyczny, ale oczywiście wszystkie uczelnie biorą udział we współtworzeniu konkretnych propozycji działań. Stąd pośród beneficjentów znajdą się uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, pracownicy naukowi i dydaktyczni uczelni oraz szeroko pojęte otoczenie społeczno-gospodarcze. Będziemy wspierać szkolnictwo zawodowe pod hasłem „Z technikum na politechniki”, pomagać studentom I roku wyrównać poziom wiedzy z matematyki, fizyki, chemii lub innych przedmiotów kierunkowych. Wspólnie chcemy aktywizować młodzież w konkursach dla nastoletnich wynalazców, podobnie rozwijać integrację studenckich kół naukowych pomiędzy politechnikami Polski Wschodniej, zaś we współpracy z przedsiębiorcami przygotowywać innowacyjne kierunki studiów i razem z nimi zachęcać do studiowania kierunków inżynierskich.

W swoim wystąpieniu rektor Politechniki Białostockiej przypomniała, że aktualnie uczelnia realizuje 28 projektów finansowanych ze środków centralnych (unijnych, NCBiR, MEiN, POiŚ, programów operacyjnych) o łącznej wartości ok. 128 mln złotych. W roku akademickim 2021/2022 pracownicy Politechniki Białostockiej uzyskali ze środków centralnych finansowanie 11 nowych projektów o wartości przekraczającej 10 mln złotych, oraz prowadzą 3 projekty B+R realizowane z partnerami przemysłowymi, o wartości przekraczającej 1,2 mln złotych.

– Ubiegły rok to powrót do intensywnej współpracy międzynarodowej. Politechnika Białostocka jest drugą uczelnią w Polsce i pierwszą uczelnią wśród technicznych o najwyższym procencie studentów przyjeżdżających z zagranicy – podkreśliła prof. Marta Kosior-Kazberuk. – W ubiegłym roku pozyskaliśmy na projekty dotyczące współpracy międzynarodowej łącznie ponad 8 mln złotych.

Po uroczystej immatrykulacji studentów, przedstawicieli pierwszego roku studiów, oraz nowego rocznika doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, w gronie społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej zostali powitani studenci z zagranicy oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. (jd)

Ze studentami I roku Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: