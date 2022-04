In vitro dofinansowane z Budżetu Obywatelskiego Białegostoku? Taki plan ma radna Koalicji Obywatelskiej

Kwiecień 7, 2022

Jowita Chudzik, radna miejska z Koalicji Obywatelskiej chce pomóc bezdzietnym parom. Proponuje „Białostocki pilotażowy program in vitro”. Właśnie zgłosiła go do Budżetu Obywatelskiego 2023.

Projekt zakłada dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych do jednej procedury in vitro, co pozwoli na skorzystanie z dofinansowania 8 parom. Pary te będą musiały spełnić określone warunki.

– Warto, aby Białystok dołączył do grona miast, w których leczenie niepłodności metodą in vitro dofinansowane jest z budżetu samorządowego. To właśnie w naszym mieście pracują najlepsi specjaliści i to w Białymstoku pod kierownictwem prof. Mariana Szamatowicza w 1987 roku przeprowadzono pierwszą w Polsce udaną procedurę zapłodnienia metodą in vitro – przekonuje radna Jowita Chudzik.

W ramach projektu zostanie również przygotowany Program Polityki Zdrowotnej dotyczący leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. (mt)