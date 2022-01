Ile kosztuje miasto? Białostocki magistrat organizuje lekcję obywatelską

Styczeń 26, 2022

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Białostocki magistrat organizuje w środę (26.01) lekcję obywatelską. Podczas specjalnej transmisji na Facebooku prezydent Tadeusz Truskolaski opowie o tym, ile kosztuje miasto.

Lekcję obywatelską przeprowadzą tego dnia samorządowcy z całej Polski w mediach społecznościowych w ramach akcji #MyOSamorządzie.

Prezydent Białegostoku opowie mieszkańcom o funkcjonowaniu miasta, jego budżecie, kosztach, jakie ponoszą samorządy w związku z obecnymi podwyżkami cen gazu, prądu, inflacją, Polskim Ładem i pandemią, ale także w związku z rosnącymi kosztami inwestycji. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądają podstawowe dane budżetowe, ile pieniędzy wydawanych jest na przedsięwzięcia, ile kosztuje np. edukacja, utrzymanie zieleni czy zakup autobusu miejskiego.

– W trakcie lekcji opowiem Państwu o tym, ile kosztuje utrzymanie tego, co widzimy wokół nas. Na co dzień korzystamy z naszych ulic, chodników, ścieżek rowerowych, wieczorami świecą się latarnie. Spacerujemy po parkach, odwozimy dzieci do przedszkola czy szkoły. Słowem, korzystamy z miasta. Ale czy zastanawiali się Państwo, ile kosztuje utrzymanie naszego miasta? Ile pieniędzy potrzeba, żeby w parku pojawiła się ławka, a na osiedlu powstał żłobek? I najważniejsze: skąd na to wszystko biorą się pieniądze? – pyta prezydent Tadeusz Truskolaski.

Transmisja odbędzie się na Facebooku Miasta Białystok. Początek o 20.00. (mt)