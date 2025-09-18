III Zjazd Komisji Historii Starożytnej PTH i konferencja „Przestrzenie antyku” w Białymstoku

18 września, 2025

Ambasador Republiki Greckiej Niki Kamba fot: Paweł Cybulski Ambasador Republiki Greckiej Niki Kamba fot: Paweł Cybulski

Ponad 80 badaczy historii z całej Polski zgromadziło się w Białymstoku, aby wziąć udział w III Zjezdzie Komisji Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego, połączonej z ogólnopolską konferencją naukową „Przestrzenie antyku”. Gospodarzem spotkania jest Wydział Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Gość specjalny – Ambasador Republiki Greckiej w Polsce

Uroczysta inauguracja konferencji odbyła się 17 września w Auli Wydziału Historii UwB. Wzięła w niej udział Ambasador Republiki Greckiej w Polsce, Niki Kamba, której obecność podkreśliła znaczenie międzynarodowych relacji w badaniach nad kulturą antyczną.

Wizyta Pani Ambasador w Białymstoku to również początek szerszej współpracy z Uniwersytetem, która będzie kontynuowana jesienią podczas Dni Greckich na Wydziale Historii UwB.

Tematyka konferencji „Przestrzenie antyku”

Podczas obrad uczestnicy koncentrują się na roli przestrzeni w świecie starożytnym – zarówno w wymiarze geograficznym, jak i politycznym, społecznym, kulturowym oraz symbolicznym. Dyskusje obejmują m.in.:

przestrzeń a władzę i granice ,

miasto i prowincję ,

centrum i peryferie ,

romanizację i rozprzestrzenianie się religii ,

przestrzeń naturalną i wyobrażoną ,

miejsca pamięci i praktyki kommemoratywne.

Spotkanie sprzyja wymianie doświadczeń, prezentacji wyników badań oraz rozwijaniu współpracy między polskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się historią starożytną.

Białystok centrum debaty o antyku

Organizacja tak prestiżowego wydarzenia w Białymstoku podkreśla rosnącą rolę Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku w krajowym środowisku humanistycznym. III Zjazd Komisji Historii Starożytnej PTH i konferencja „Przestrzenie antyku” nie tylko integrują środowisko historyków starożytności, lecz także promują Białystok jako miasto ważnych debat naukowych.

👉 Zapraszamy do wysłuchania relacji Pawła Cybulskiego: