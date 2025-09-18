Home Wiadomości III Zjazd Komisji Historii Starożytnej PTH i konferencja „Przestrzenie antyku” w Białymstoku

Wiadomości

18 września, 2025

III Zjazd Komisji Historii Starożytnej PTH i konferencja „Przestrzenie antyku” w Białymstoku

Ambasador Republiki Greckiej Niki Kamba fot: Paweł Cybulski
Ponad 80 badaczy historii z całej Polski zgromadziło się w Białymstoku, aby wziąć udział w III Zjezdzie Komisji Historii Starożytnej Polskiego Towarzystwa Historycznego, połączonej z ogólnopolską konferencją naukową „Przestrzenie antyku”. Gospodarzem spotkania jest Wydział Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

Gość specjalny – Ambasador Republiki Greckiej w Polsce

Uroczysta inauguracja konferencji odbyła się 17 września w Auli Wydziału Historii UwB. Wzięła w niej udział Ambasador Republiki Greckiej w Polsce, Niki Kamba, której obecność podkreśliła znaczenie międzynarodowych relacji w badaniach nad kulturą antyczną.

Wizyta Pani Ambasador w Białymstoku to również początek szerszej współpracy z Uniwersytetem, która będzie kontynuowana jesienią podczas Dni Greckich na Wydziale Historii UwB.

Tematyka konferencji „Przestrzenie antyku”

Podczas obrad uczestnicy koncentrują się na roli przestrzeni w świecie starożytnym – zarówno w wymiarze geograficznym, jak i politycznym, społecznym, kulturowym oraz symbolicznym. Dyskusje obejmują m.in.:

  • przestrzeń a władzę i granice,

  • miasto i prowincję,

  • centrum i peryferie,

  • romanizację i rozprzestrzenianie się religii,

  • przestrzeń naturalną i wyobrażoną,

  • miejsca pamięci i praktyki kommemoratywne.

Spotkanie sprzyja wymianie doświadczeń, prezentacji wyników badań oraz rozwijaniu współpracy między polskimi ośrodkami naukowymi zajmującymi się historią starożytną.

Białystok centrum debaty o antyku

Organizacja tak prestiżowego wydarzenia w Białymstoku podkreśla rosnącą rolę Wydziału Historii Uniwersytetu w Białymstoku w krajowym środowisku humanistycznym. III Zjazd Komisji Historii Starożytnej PTH i konferencja „Przestrzenie antyku” nie tylko integrują środowisko historyków starożytności, lecz także promują Białystok jako miasto ważnych debat naukowych.

👉 Zapraszamy do wysłuchania relacji Pawła Cybulskiego:

Najnowsze wiadomości
Policjanci przy drodze
Podlaskie: Wzmożone kontrole ... więcej
2024-09-19-Szkola-Pelna-Aktywnosci-z-Politechnika-Bialostocka-fot-Iryna-Mikhno-PB-1
„Szkoła Pełna Aktywności ... więcej
III Zjazd Komisji Historii Sta ... więcej
Pomnik Matki Sybiraczki
86. rocznica agresji Związku ... więcej
Funkcjonariusze KAS i zabezpieczone cysterny
Olej napędowy zamiast smarowe ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.