III plebiscyt na najlepszego sportowca i trenera sportów walki na Podlasiu

12 stycznia, 2024

Mat. org. Mat. org.

Blisko 30 sportowców trenujących sporty walki walczy o tytuł najlepszych w 2023 roku w plebiscycie organizowanym przez Unię Sportów Walki-M. W konkursie biorą także udział trenerzy.

Konkurs ma wyróżnić najlepszych sportowców za ich sukcesy i godne reprezentowanie Podlasia.

– Są to często mistrzowie Polski, laureaci różnych też nagród, uczestnicy mistrzostw Europy – mówi Lech Gorczak, promotor MMA na Podlasiu. – W tym plebiscycie możemy spotkać naprawdę wspaniałych sportowców jak Piotr Kalenik, jak Kamil Czyżewski, jak Karol Żurowski, czy choćby Hubert Sulewski. Natomiast jeśli chodzi o takich bardzo utytułowanych zawodników to nawet mamy mistrza świata w kickboxingu jest to Robert Ciulkin.

W konkursie wyłoniony będzie najlepszy zawodnik MMA z Podlasia, najlepszy zawodnik amatorski senior wszystkich sportów walki i najlepszy sportowiec sportów walki do 18 lat. Ponadto plebiscyt uhonoruje także najpopularniejszego trenera sportów walki z Podlasia.

Głosować można poprzez formularz dostępny na fanpagu Unia Sportów Walki – M / PMMA Wschód lub wysyłając bezpłatnego smsa na numer 791269687 do wtorku (16.01). Gala z ogłoszeniem wyników odbędzie się w sobotę. Gościem specjalnym będzie znany pięściarz Dariusz Snarski. (hk)

Z Lechem Gorczakiem, promotorem MMA na Podlasiu rozmawiała Hanna Kość: