II edycja kampanii „Żółta kanapa” w Białymstoku. Jak radzić sobie ze stresem?

7 września, 2025

fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski UM Białystok fot. Jakub Tomasz Gwiazdowski UM Białystok

Białostoczanie znów zasiądą na Żółtej Kanapie. Dzisiaj (7 września), startuje druga odsłona kampanii profilaktycznej „Żółta kanapa”, organizowanej przez Białostocką Radę Kobiet. Projekt ma wspierać mieszkańców w dbaniu o kondycję psychiczną i pokazuje, jak skutecznie obniżać poziom stresu.

Żółta kanapa wraca do Białegostoku

Po sukcesie pierwszej edycji organizatorzy przygotowali kolejną serię wydarzeń. Inauguracją będzie Dzień Żółtej Kanapy – otwarte spotkanie w Ogrodzie Różanym w Parku Planty, zaplanowane na godziny 11:00–14:00. W tym czasie będzie można porozmawiać ze specjalistami oraz odwiedzić stoiska partnerów akcji, m.in. NFZ, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czy Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra.

Atrakcje i aktywności dla mieszkańców

Organizatorzy przygotowali różnorodne formy wsparcia i relaksu:

punkty profilaktyczne z poradami ekspertów,

mini-gra miejska ucząca technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

ćwiczenia oddechowe i joga z Anią Chomczyk – doskonała okazja, by wyciszyć ciało i umysł.

Warto pamiętać o wygodnym stroju, butelce wody i macie do ćwiczeń, by w pełni wykorzystać program wydarzenia.

Dlaczego warto wziąć udział?

„Żółta kanapa” to inicjatywa dla każdego – bez względu na wiek czy doświadczenie. Spotkanie ma charakter otwarty i jest całkowicie bezpłatne. Jeśli pogoda pokrzyżuje plany, wydarzenie zostanie przeniesione do Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kampania na rzecz zdrowia psychicznego

Druga edycja „Żółtej kanapy” nie ogranicza się tylko do jednego dnia. To początek szerszych działań edukacyjnych i profilaktycznych w Białymstoku, które mają pomóc mieszkańcom lepiej radzić sobie ze stresem, wzmacniać odporność psychiczną i uświadamiać, jak ważna jest troska o zdrowie psychiczne na co dzień.

(pc)