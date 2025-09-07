II edycja kampanii „Żółta kanapa” w Białymstoku. Jak radzić sobie ze stresem?

Białostoczanie znów zasiądą na Żółtej Kanapie. Dzisiaj (7 września), startuje druga odsłona kampanii profilaktycznej „Żółta kanapa”, organizowanej przez Białostocką Radę Kobiet. Projekt ma wspierać mieszkańców w dbaniu o kondycję psychiczną i pokazuje, jak skutecznie obniżać poziom stresu.
Żółta kanapa wraca do Białegostoku
Po sukcesie pierwszej edycji organizatorzy przygotowali kolejną serię wydarzeń. Inauguracją będzie Dzień Żółtej Kanapy – otwarte spotkanie w Ogrodzie Różanym w Parku Planty, zaplanowane na godziny 11:00–14:00. W tym czasie będzie można porozmawiać ze specjalistami oraz odwiedzić stoiska partnerów akcji, m.in. NFZ, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czy Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji Integra.
Atrakcje i aktywności dla mieszkańców
Organizatorzy przygotowali różnorodne formy wsparcia i relaksu:
-
punkty profilaktyczne z poradami ekspertów,
-
mini-gra miejska ucząca technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
-
ćwiczenia oddechowe i joga z Anią Chomczyk – doskonała okazja, by wyciszyć ciało i umysł.
Warto pamiętać o wygodnym stroju, butelce wody i macie do ćwiczeń, by w pełni wykorzystać program wydarzenia.
Dlaczego warto wziąć udział?
„Żółta kanapa” to inicjatywa dla każdego – bez względu na wiek czy doświadczenie. Spotkanie ma charakter otwarty i jest całkowicie bezpłatne. Jeśli pogoda pokrzyżuje plany, wydarzenie zostanie przeniesione do Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Kampania na rzecz zdrowia psychicznego
Druga edycja „Żółtej kanapy” nie ogranicza się tylko do jednego dnia. To początek szerszych działań edukacyjnych i profilaktycznych w Białymstoku, które mają pomóc mieszkańcom lepiej radzić sobie ze stresem, wzmacniać odporność psychiczną i uświadamiać, jak ważna jest troska o zdrowie psychiczne na co dzień.
