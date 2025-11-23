Igrzyska „Nieustannie Aktywni” – sportowe święto seniorów na Politechnice Białostockiej

23 listopada, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Aktywność fizyczna wśród seniorów zyskuje coraz większą popularność, a najlepszym tego dowodem są Igrzyska Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni”. Wydarzenie przyciągnęło do Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej aż 21 drużyn seniorów z różnych zakątków regionu. Uczestnicy udowodnili, że ruch, rywalizacja i dobra zabawa nie mają ograniczeń wiekowych.

Sport dla seniorów – konkurencje pełne energii

Podczas igrzysk na uczestników czekały różnorodne zadania, które sprawdzały kondycję, refleks oraz współpracę w zespole. Seniorzy brali udział m.in. w:

strzelaniu na strzelnicy laserowej ,

wyścigach na ergometrach wioślarskich ,

rzutach do kosza,

budowaniu wież z kartonów,

rozgrywkach unihokeja ,

ćwiczeniach z udzielania pierwszej pomocy.

Tak szeroki program pozwolił każdemu znaleźć coś dla siebie, a jednocześnie promował zdrowy styl życia wśród osób starszych.

Seniorzy z całego regionu na jednej sportowej arenie

Do udziału zgłosiły się czteroosobowe zespoły reprezentujące Uniwersytety Trzeciego Wieku z Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego, Siemiatycz i Ciechanowca. Obecni byli również członkowie Klubów Seniora z mniejszych miejscowości.

Wydarzenie miało charakter integracyjny – uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, poznawali nowe osoby i wspólnie celebrowali aktywny tryb życia.

Igrzyska Studentów Trzeciego Wieku – więcej niż sport

Organizatorzy połączyli elementy sportowe z aktywnościami umysłowymi i grą miejską, co sprawiło, że impreza była atrakcyjna i wszechstronna.

Seniorzy zgodnie podkreślali, że takie wydarzenia:

dodają energii,

poprawiają kondycję,

wspierają zdrowie psychiczne,

pomagają zachować młodość ducha,

motywują do regularnych ćwiczeń.

To potwierdza, że sport dla seniorów to nie tylko forma rekreacji, lecz także świetny sposób na budowanie relacji i utrzymywanie dobrego samopoczucia.

(pc)