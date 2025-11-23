Igrzyska „Nieustannie Aktywni” – sportowe święto seniorów na Politechnice Białostockiej

Aktywność fizyczna wśród seniorów zyskuje coraz większą popularność, a najlepszym tego dowodem są Igrzyska Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni”. Wydarzenie przyciągnęło do Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej aż 21 drużyn seniorów z różnych zakątków regionu. Uczestnicy udowodnili, że ruch, rywalizacja i dobra zabawa nie mają ograniczeń wiekowych.
Sport dla seniorów – konkurencje pełne energii
Podczas igrzysk na uczestników czekały różnorodne zadania, które sprawdzały kondycję, refleks oraz współpracę w zespole. Seniorzy brali udział m.in. w:
-
strzelaniu na strzelnicy laserowej,
-
wyścigach na ergometrach wioślarskich,
-
rzutach do kosza,
-
budowaniu wież z kartonów,
-
rozgrywkach unihokeja,
-
ćwiczeniach z udzielania pierwszej pomocy.
Tak szeroki program pozwolił każdemu znaleźć coś dla siebie, a jednocześnie promował zdrowy styl życia wśród osób starszych.
Seniorzy z całego regionu na jednej sportowej arenie
Do udziału zgłosiły się czteroosobowe zespoły reprezentujące Uniwersytety Trzeciego Wieku z Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego, Siemiatycz i Ciechanowca. Obecni byli również członkowie Klubów Seniora z mniejszych miejscowości.
Wydarzenie miało charakter integracyjny – uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, poznawali nowe osoby i wspólnie celebrowali aktywny tryb życia.
Igrzyska Studentów Trzeciego Wieku – więcej niż sport
Organizatorzy połączyli elementy sportowe z aktywnościami umysłowymi i grą miejską, co sprawiło, że impreza była atrakcyjna i wszechstronna.
Seniorzy zgodnie podkreślali, że takie wydarzenia:
-
dodają energii,
-
poprawiają kondycję,
-
wspierają zdrowie psychiczne,
-
pomagają zachować młodość ducha,
-
motywują do regularnych ćwiczeń.
To potwierdza, że sport dla seniorów to nie tylko forma rekreacji, lecz także świetny sposób na budowanie relacji i utrzymywanie dobrego samopoczucia.
