23 listopada, 2025

Igrzyska „Nieustannie Aktywni" – sportowe święto seniorów na Politechnice Białostockiej

Aktywność fizyczna wśród seniorów zyskuje coraz większą popularność, a najlepszym tego dowodem są Igrzyska Studentów Trzeciego Wieku „Nieustannie Aktywni”. Wydarzenie przyciągnęło do Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Białostockiej aż 21 drużyn seniorów z różnych zakątków regionu. Uczestnicy udowodnili, że ruch, rywalizacja i dobra zabawa nie mają ograniczeń wiekowych.
 
Sport dla seniorów – konkurencje pełne energii

Podczas igrzysk na uczestników czekały różnorodne zadania, które sprawdzały kondycję, refleks oraz współpracę w zespole. Seniorzy brali udział m.in. w:

  • strzelaniu na strzelnicy laserowej,

  • wyścigach na ergometrach wioślarskich,

  • rzutach do kosza,

  • budowaniu wież z kartonów,

  • rozgrywkach unihokeja,

  • ćwiczeniach z udzielania pierwszej pomocy.

Tak szeroki program pozwolił każdemu znaleźć coś dla siebie, a jednocześnie promował zdrowy styl życia wśród osób starszych.

Seniorzy z całego regionu na jednej sportowej arenie

Do udziału zgłosiły się czteroosobowe zespoły reprezentujące Uniwersytety Trzeciego Wieku z Białegostoku, Wysokiego Mazowieckiego, Siemiatycz i Ciechanowca. Obecni byli również członkowie Klubów Seniora z mniejszych miejscowości.

Wydarzenie miało charakter integracyjny – uczestnicy wymieniali się doświadczeniami, poznawali nowe osoby i wspólnie celebrowali aktywny tryb życia.

Igrzyska Studentów Trzeciego Wieku – więcej niż sport

Organizatorzy połączyli elementy sportowe z aktywnościami umysłowymi i grą miejską, co sprawiło, że impreza była atrakcyjna i wszechstronna.
Seniorzy zgodnie podkreślali, że takie wydarzenia:

  • dodają energii,

  • poprawiają kondycję,

  • wspierają zdrowie psychiczne,

  • pomagają zachować młodość ducha,

  • motywują do regularnych ćwiczeń.

To potwierdza, że sport dla seniorów to nie tylko forma rekreacji, lecz także świetny sposób na budowanie relacji i utrzymywanie dobrego samopoczucia.

