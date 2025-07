Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! Historyczne zwycięstwo Polki!

13 lipca, 2025

Iga Świątek zapisała się na kartach historii światowego tenisa. Polka została mistrzynią najbardziej prestiżowego i najstarszego turnieju tenisowego na świecie – Wimbledonu 2025. W finale w Londynie pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą aż 6:0, 6:0, nie dając rywalce żadnych szans.

To pierwsze zwycięstwo Igi Świątek na trawiastych kortach Wimbledonu i jednocześnie pierwsze mistrzostwo Polski w grze pojedynczej w tym legendarnym turnieju. Mecz finałowy trwał zaledwie 57 minut i był pokazem całkowitej dominacji 24-letniej raszynianki.

Wimbledon 2025 – przełomowy moment w karierze Świątek

Dla rozstawionej z numerem 8 Polki było to szóste wielkoszlemowe zwycięstwo w karierze. Wcześniej czterokrotnie triumfowała we French Open (2020, 2022, 2023, 2024) oraz raz w US Open (2022). Dzisiejsze zwycięstwo w Londynie to 23. tytuł w karierze Igi Świątek, ale pierwszy od zeszłorocznej wygranej w Paryżu.

Rekordowy finał: 6:0, 6:0

Tak jednostronny wynik w finale Wimbledonu to prawdziwa rzadkość. Po raz pierwszy od 114 lat zdarzyło się, by jedna z zawodniczek nie wygrała ani jednego gema. Świątek grała agresywnie, pewnie i bezbłędnie, pokazując, że jest obecnie najlepszą tenisistką na świecie – niezależnie od nawierzchni.

Pierwsza Polka z tytułem na Wimbledonie

Zwycięstwo Igi Świątek to historyczny moment dla polskiego tenisa. Wcześniej w finale Wimbledonu grały tylko dwie Polki: Jadwiga Jędrzejowska w 1937 roku oraz Agnieszka Radwańska w 2012 – obie przegrały swoje finały. Świątek przełamała tę barierę i spełniła marzenie pokoleń kibiców w Polsce.

(pc)