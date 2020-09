I Zlot Super Frenchie w Białymstoku. Będzie można wspomóc białostockie schroniaki

Wrzesień 18, 2020

W niedzielę (20.09) Młynową opanują buldogi francuskie. To będzie pierwszy taki zlot w Białymstoku miłośników psów tej rasy.

Podczas wydarzenia będzie można wspomóc psy z białostockiego schroniska dla zwierząt. Organizatorzy szykują loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony na zakup psiej karmy.

To zlot buldogów francuskich, ale zapraszamy na niego psy wszystkich ras. Spotykamy się regularnie co tydzień, i pomyśleliśmy, że można połączyć przyjemne z pożytecznym i przy okazji pomóc psom ze schroniska – mówi organizatorka I Zlotu Super Frenchie, Anna Kosakowska. – Z samej loterii fantowej liczymy, że uda nam się uzbierać ok. 2 tys. złotych, bo mamy niemal 100 losów po 20 złotych każdy. Na miejscu będzie też puszka, do której będzie można wrzucić pieniądze na zakup psiej karmy.

Na imprezę zawitają psy ze Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku: 13-letnia Lila, 6-miesięczna Werka i 8-letni Kornel wraz ze swoimi wolontariuszami. Będzie można poznać psiaki, porozmawiać o innych psach przebywających w schronisku i dowiedzieć się więcej o zasadach adopcji.

Wydarzenie rozpocznie się o 14.00 i potrwa ok. 4-5 godzin. Patronuje mu Radio Akadera. (mt/mc)