12 lipca, 2023

Plakat I Wędrownego Obozu Teatralnego, mat. org. Plakat I Wędrownego Obozu Teatralnego, mat. org.

W czwartek (13.07) rozpocznie się I Wędrowny Obóz Teatralny „Cudaki”. To wydarzenie dla dzieci organizowane w ramach „Lata w teatrze”, które co roku prowadzi Teatr Latarnia.

Do tej pory były to półkolonie, w trakcie których dzieci tworzyły występ okraszony słowem, piosenką i bogatą scenografią. W tym roku zmienia się formuła i będzie to twórcza wędrówka.

– Dzieciaki będą 24 godziny na dobę z nami przez dwa tygodnie co zwieńczy się pokazem, z którym będziemy maszerować po okolicznych wsiach w Gminie Gródek – mówi Paula Czarnecka, aktorka Teatru Latarnia i instruktorka „Lata w teatrze”. – Będzie obóz stały, będą obozy tymczasowe, wędrówki będą z trzy lub cztery. W tym wszystkim musimy też ugryźć zajęcia, pracę twórczą i w tym czasie będą powstawać formy, scenografie, muzyka, piosenki, może nawet jakieś akrobacje, bo inspirujemy się teatrami ulicznymi, taborami cygańskimi i wesołymi miasteczkami. To wszystko zmieszane z naszymi pomysłami i inspiracjami ze strony dzieci będzie tworzyło nasz mały obóz, który będzie miał swój unikatowy klimat.

Wędrowny obóz potrwa do 28 lipca. Pokazy pracy twórczej będą w Borkach, Surażkowie i Supraślu. Pokaz finałowy zaplanowano na 27 lipca w Supraślu. (hk)

Z Paulą Czarnecką o I Wędrownym Obozie Teatralnym „Cudaki” rozmawiała Hanna Kość: