I Sympozjum Dydaktyczne na Politechnice Białostockiej – bezpieczeństwo szkoły to coś więcej niż procedury

18 marca, 2026

fot. Paweł Cybulski

Za nami I Sympozjum Dydaktyczne, które odbyło się 18 marca 2026 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie. Spotkanie zgromadziło dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego, stając się ważną przestrzenią do rozmów o bezpieczeństwie w nowoczesnej edukacji.

Bezpieczna szkoła to dobrostan psychiczny i świadome zarządzanie

Jednym z najważniejszych wniosków płynących z sympozjum było to, że bezpieczeństwo w szkole nie ogranicza się do monitoringu czy procedur, ale obejmuje przede wszystkim dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli oraz jakość zarządzania placówką.

Współczesna szkoła funkcjonuje jako złożony ekosystem, w którym kluczową rolę odgrywają:

dyrektor jako lider i menedżer,

nauczyciele i specjaliści,

uczniowie,

rodzice oraz instytucje prowadzące.

Podkreślano, że bezpieczeństwo należy rozumieć szeroko – jako aspekt fizyczny, psychologiczny i społeczny, który bezpośrednio wpływa na efektywność nauczania i komfort pracy nauczycieli.

Sympozjum jako odpowiedź na wyzwania edukacji

I Sympozjum Dydaktyczne zostało zorganizowane z myślą o realnych problemach współczesnego systemu edukacji. Uczestnicy dyskutowali m.in. o:

dobrostanie psychicznym uczniów i nauczycieli,

bezpieczeństwie cyfrowym i społecznym,

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi,

kompetencjach menedżerskich kadry kierowniczej,

budowaniu kultury opartej na empatii i odpowiedzialności.

Wydarzenie było odpowiedzią na takie wyzwania jak odpływ młodych nauczycieli z zawodu czy rosnące znaczenie jakości zarządzania szkołą.

Program sympozjum – trzy kluczowe obszary

Program wydarzenia został podzielony na trzy główne bloki tematyczne, które pokazały różne perspektywy bezpieczeństwa w edukacji.

Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży

Jednym z najważniejszych tematów była profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodych osób. Prelekcję poprowadziła Halszka Witkowska, która omówiła skuteczne metody reagowania oraz znaczenie systemowych rozwiązań w szkołach.

Mózg, środowisko i poczucie bezpieczeństwa

O tym, jak środowisko wpływa na proces uczenia się, mówił Maciej Błaszak. Ekspert przedstawił zagadnienia z zakresu kognitywistyki i neuropsychologii, pokazując, jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą rozwojowi uczniów.

Bezpieczeństwo psychologiczne w szkole

Kwestie zarządzania i budowania relacji w środowisku edukacyjnym omówiła Joanna M. Moczydłowska. Podkreśliła rolę dyrektora jako lidera oraz znaczenie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i inkluzywności.

Politechnika Białostocka miejscem ważnej debaty o edukacji

Organizacja sympozjum potwierdziła, że Politechnika Białostocka aktywnie angażuje się w debatę o przyszłości edukacji. Wydarzenie pokazało, jak ważne jest łączenie wiedzy naukowej z praktyką oraz tworzenie przestrzeni do rozmów o realnych wyzwaniach systemu oświaty.

(pc)