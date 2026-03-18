I Sympozjum Dydaktyczne na Politechnice Białostockiej – bezpieczeństwo szkoły to coś więcej niż procedury

Za nami I Sympozjum Dydaktyczne, które odbyło się 18 marca 2026 roku na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej w Kleosinie. Spotkanie zgromadziło dyrektorów szkół, nauczycieli, specjalistów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego, stając się ważną przestrzenią do rozmów o bezpieczeństwie w nowoczesnej edukacji.
Bezpieczna szkoła to dobrostan psychiczny i świadome zarządzanie
Jednym z najważniejszych wniosków płynących z sympozjum było to, że bezpieczeństwo w szkole nie ogranicza się do monitoringu czy procedur, ale obejmuje przede wszystkim dobrostan psychiczny uczniów i nauczycieli oraz jakość zarządzania placówką.
Współczesna szkoła funkcjonuje jako złożony ekosystem, w którym kluczową rolę odgrywają:
-
dyrektor jako lider i menedżer,
-
nauczyciele i specjaliści,
-
uczniowie,
-
rodzice oraz instytucje prowadzące.
Podkreślano, że bezpieczeństwo należy rozumieć szeroko – jako aspekt fizyczny, psychologiczny i społeczny, który bezpośrednio wpływa na efektywność nauczania i komfort pracy nauczycieli.
Sympozjum jako odpowiedź na wyzwania edukacji
I Sympozjum Dydaktyczne zostało zorganizowane z myślą o realnych problemach współczesnego systemu edukacji. Uczestnicy dyskutowali m.in. o:
-
dobrostanie psychicznym uczniów i nauczycieli,
-
bezpieczeństwie cyfrowym i społecznym,
-
zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi,
-
kompetencjach menedżerskich kadry kierowniczej,
-
budowaniu kultury opartej na empatii i odpowiedzialności.
Wydarzenie było odpowiedzią na takie wyzwania jak odpływ młodych nauczycieli z zawodu czy rosnące znaczenie jakości zarządzania szkołą.
Program sympozjum – trzy kluczowe obszary
Program wydarzenia został podzielony na trzy główne bloki tematyczne, które pokazały różne perspektywy bezpieczeństwa w edukacji.
Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży
Jednym z najważniejszych tematów była profilaktyka zachowań suicydalnych wśród młodych osób. Prelekcję poprowadziła Halszka Witkowska, która omówiła skuteczne metody reagowania oraz znaczenie systemowych rozwiązań w szkołach.
Mózg, środowisko i poczucie bezpieczeństwa
O tym, jak środowisko wpływa na proces uczenia się, mówił Maciej Błaszak. Ekspert przedstawił zagadnienia z zakresu kognitywistyki i neuropsychologii, pokazując, jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą rozwojowi uczniów.
Bezpieczeństwo psychologiczne w szkole
Kwestie zarządzania i budowania relacji w środowisku edukacyjnym omówiła Joanna M. Moczydłowska. Podkreśliła rolę dyrektora jako lidera oraz znaczenie kultury organizacyjnej opartej na zaufaniu i inkluzywności.
Politechnika Białostocka miejscem ważnej debaty o edukacji
Organizacja sympozjum potwierdziła, że Politechnika Białostocka aktywnie angażuje się w debatę o przyszłości edukacji. Wydarzenie pokazało, jak ważne jest łączenie wiedzy naukowej z praktyką oraz tworzenie przestrzeni do rozmów o realnych wyzwaniach systemu oświaty.
(pc)