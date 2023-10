16 października, 2023

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

To będzie pierwszy I Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego. Inicjatywa ma wspierać młodych liderów i angażować ich w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Adresatami wydarzenia są przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół średnich, młodzieżowych rad z terenu województwa podlaskiego i organizacji pozarządowych – mówi Mateusz Feszler, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Podczas spotkania odbędą się debaty, panele, warsztaty oraz burza mózgów wśród uczestników. Każdy głos zostanie wysłuchany i zanotowany. – Na tej podstawie zostanie stworzony dokument nazwany Strategią Młodzieżowych Rad 2024, który będzie poradnikiem dla młodzieżowych działaczy – co robić, jak robić. Wydamy go w formie graficznej i wyślemy do wszystkich szkół i wszystkich podmiotów młodzieżowych w naszym województwie – dodaje Mateusz Feszler.

Kongres Młodzieżowych Rad Województwa Podlaskiego zaplanowano na 23 października w Książnicy Podlaskiej.