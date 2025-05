I Forum Domów Studenta Uczelni Publicznych w Politechnice Białostockiej: o akademikach, współpracy i dobrych praktykach

22 maja, 2025

Przedstawiciele Politechniki Białostockiej dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie rekrutacji i codziennej obsługi studentów mieszkających w akademikach, fot. PB Przedstawiciele Politechniki Białostockiej dzielili się swoim doświadczeniem w zakresie rekrutacji i codziennej obsługi studentów mieszkających w akademikach, fot. PB

Jak zarządzać akademikiem, by studenci czuli się jak w domu, a obsługa była sprawna i profesjonalna? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali uczestnicy I Forum Domów Studenta Uczelni Publicznych, które odbywa się w dniach 22–23 maja 2025 r. w Politechnice Białostockiej.

Jeden z kluczowych tematów forum dotyczył systemów przydziału miejsc w akademikach oraz rozwiązań informatycznych usprawniających proces rekrutacji, fot. PB

Forum akademików to pierwsza taka inicjatywa w Polsce. Do Białegostoku przyjechali kierownicy domów studenta oraz pracownicy administracyjni z 12 uczelni publicznych. Przez dwa dni wymieniają się doświadczeniami i rozwiązaniami w zakresie obsługi mieszkańca, zakwaterowania i zarządzania budynkami.

Posłuchaj relacji radiowej z I Forum Domów Studenta Uczelni Publicznych.

– Spotykamy się na I Forum Domów Studentów Uczelni Publicznych. Jest to nowa inicjatywa wynikająca tak naprawdę z potrzeby. Każdy z nas robi to samo, ale obiera inny sposób. Ta wymiana doświadczeń jest nam bardzo potrzebna – mówi Beata Cackowska, kierownik Centrum Obsługi Mieszkańców PB.

Podczas pierwszego dnia forum omawiano procedury rekrutacyjne i rozwiązania informatyczne związane z zakwaterowaniem studentów. Drugiego dnia uczestnicy skupią się na zarządzaniu budynkami: planowaniu budżetów, pracy zespołów oraz podnoszeniu standardów mieszkaniowych.

Anna Dudek z Uniwersytetu Opolskiego zwraca uwagę, że akademiki to dzisiaj pełne, żywe osiedla. – Traktujemy akademik jak dom. A skoro to dom, to wyzwań nie brakuje: obsługa studenta, utrzymanie nieruchomości, remonty, koszty. Chcemy oferować jakość, a za tym idą konkretne wydatki – podkreśla.

W Akademii Łomżyńskiej, gdzie dyrektorem Domu Studenta jest Marcin Trojanowski, wszystkie miejsca są zajęte. – Cena za miejsce to 550 złotych, bez żadnych dodatkowych opłat. Studenci mają dostęp do sali multimedialnej, siłowni, rowerów czy kabin akustycznych. To obiekt nowoczesny, działa dopiero od dziesięciu lat – zaznacza.

Organizatorem spotkania jest Wojciech Śliwko, kierownik osiedla akademickiego Politechniki Białostockiej. – Pomysł dojrzewał dwa lata. Wszędzie, gdzie bywaliśmy, czuliśmy niedosyt rozmów i potrzebę stworzenia przestrzeni do wymiany pomysłów. Chcemy, żeby nasi studenci czuli się u nas jak w domu – tłumaczy.

Podczas forum poruszano też kwestie wielokulturowości. Na PB mieszkają studenci m.in. z Hiszpanii, Turcji, Chin. – Różne zwyczaje czasem powodują zgrzyty. Ale staramy się tak lokować studentów, żeby mieszkały razem osoby o podobnych zwyczajach. To działa – mówi Wojciech Śliwko.

Forum odbywa się pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk. (AJ)