21 września, 2025

Husaria wraca do Białegostoku – Parada Branickich przejdzie ulicami miasta

Parada Branickich, źródło: Podlaska Chorągiew Husarska
Czy Białystok może na jeden dzień stać się XVII-wiecznym miastem Rzeczypospolitej? Przekonamy się o tym podczas V Parady Branickich, która przejdzie ulicami miasta w niedzielę (21.09). Widowisko historyczne uczci 420. rocznicę bitwy pod Kircholmem i przypomni postać Stefana Mikołaja Branickiego, założyciela miasta i wojewody podlaskiego.

 

Pochód zacznie się 14:00 spod białostockiej archikatedry. Pół godziny później przed Pałacem Branickich odbędzie się pokaz historyczny „Na Kircholm!”, w którym zobaczymy inscenizację wojskową oraz pokaz szermierki i tańca.

– Kirholm to bitwa symbol, w którym niecałe 3000 elitarnych jednostek pod wodzą wybitnego dowódcy, stratega Chodkiewicza w proch i pył rozniosła blisko 12 000 armię szwedzką. Ta bitwa przyniosła nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Husaria potrafiła rozstrzygnąć przegrane bitwy na naszą korzyść Kirholm to bitwa symbol, w którym niecałe 3000 elitarnych jednostek podwodzą wybitnego dowódcy, stratega Chodkiewicza. W proch i pył rozniosła blisko 12 000 armię szwedzką. Ta bitwa przyniosła nieoczekiwane rozstrzygnięcie. Husaria potrafiła rozstrzygnąć przegrane bitwy na naszą korzyść – mówi Dariusz Wasilewski, organizator parady. 

W programie m.in. msza święta w klasycznym rycie o 12:30 w Starym Kościele Farnym, przemarsz z chorągwią podlaską, piechotą szwedzką, tatarską jazdą i oczywiście husarią. Nie zabraknie też tańca z epoki i dudziarza na czele pochodu. (red.)

