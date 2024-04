Hunter, Ged i Tomasz Steńczyk – piątkowe koncerty w Białymstoku

3 kwietnia, 2024

5 kwietnia w Białymstoku, w trzech różnych lokalizacjach odbędą się trzy wyjątkowe koncerty. Mieszkańcy naszego miasta będą mieli okazję doświadczyć różnorodności brzmień, od energetycznego rocka po nostalgiczne melodie polskiej poezji śpiewanej. W Pubie 6-ścian wystąpi zespół Ged, z kolei w klubie Zmiana Klimatu zagra legendarny zespół Hunter. W Nie Teatrze Tomasz Steńczyk zabierze słuchaczy w muzyczną podróż po najważniejszych piosenkach Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty.

Legenda polskiej sceny muzycznej – Hunter, wystąpi w klubie Zmiana Klimatu. To niezwykły zespół, którego korzenie sięgają 1985 roku. Ich muzyka, nasycona elementami rocka, metalu oraz klasycznymi brzmieniami, stanowi wyrazisty przekaz przeciwko wojnie, przemocy, nietolerancji i innym negatywnym zjawiskom społecznym. Przez 38 lat istnienia Hunter zdobył status legendy i wydał 8 płyt studyjnych oraz 4 albumy koncertowe, które spotkały się z uznaniem zarówno branży muzycznej jak i publiczności. Ich dokonania były wielokrotnie nagradzane, m.in. nominacjami do Fryderyków, zdobyciem nagrody Złotego Bączka oraz wyróżnieniami w plebiscytach pism muzycznych.

Zespół Ged zawita do Pubu 6-ścian w ramach swojej trasy koncertowej, promującej debiutancki album „W Świetle Neonów”. To power trio, które łączy w sobie rockową pasję i nowoczesne podejście do muzyki. Skład zespołu tworzą: Greg Spruce, Ernest Dziedzic oraz Dorian Gębski. Formacja powstała w 2022 roku, a od tamtej pory zdobywa serca publiczności swoimi dynamicznymi występami i wyjątkowymi kompozycjami. Ged to zespół, który ma na swoim koncie występy na największych festiwalach muzycznych, w tym Rawa Blues Festival czy Suwałki Blues Festiwal. Ich talent doceniono także na międzynarodowych scenach, gdzie reprezentowali Polskę obok renomowanych artystów. Radio Akadera jest patronem medialnym powyższych wydarzeń.

Tego samego dnia w Nie Teatrze odbędzie się niezapomniane spotkanie z Tomaszem Steńczykiem. Zdobywca wielu prestiżowych nagród festiwali piosenki artystycznej, zaprasza na wieczór poświęcony twórczości dwóch ikon polskiej muzyki – Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty. Podczas koncertu, Tomasz Steńczyk zabierze słuchaczy w muzyczną podróż, prezentując najwybitniejsze utwory obu artystów. Muzyk z pewnością dostarczy publiczności niezapomnianych emocji i wzruszeń swoją charyzmą oraz wyjątkowym wykonaniem. Jego interpretacje znanych utworów Agnieszki Osieckiej i Marka Grechuty w nowych aranżacjach przeniosą słuchaczy w inne klimaty, często aktorskie czy poetyckie, pozostawiając niezapomniane wrażenie. (hp)