Huncwoty, nurze, harpie w Podlaskich Mistrzostwach w Ortografii

21 marca, 2023

XXII Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii, fot. Hanna Kość XXII Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii, fot. Hanna Kość

Ze staropolszczyzną i słownictwem związanym z tradycją i historią przedwojennego Białegostoku zmierzyli się uczestnicy Podlaskich Mistrzostw w Ortografii.

Już po raz 22 uczniowie, którzy przeszli szkolne eliminacje spotkali się w V Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, aby napisać dyktando. Znalazło się w nim nawet jedno słowo z języka jidysz.

– Do tej pory nagradzaliśmy wszystkich tych, którzy najmniejszą liczbę błędów popełnili, a nie że napisali bezbłędnie. Od 22 lat jeszcze nikomu nie udało się bezbłędnie napisać dyktanda. Jeżeli ktoś czyta, to zapamiętuje wszelkie zasady, w zasadzie przychodzi to automatycznie – mówi Elżbieta Sawoniewska, nauczycielka języka polskiego w V LO w Białymstoku i autorka tegorocznego dyktanda.

Laureatów XXII Podlaskich Mistrzostw w Ortografii poznamy 14 kwietnia. (hk)

Relację z Podlaskich Mistrzostw w Ortografii przygotowała Hanna Kość: