Hulaj przez Podlaskie. Paweł Kalinowski rusza w trasę dookoła województwa podlaskiego

24 lipca, 2023

Paweł Kalinowski, fot. Małgorzata Turecka Paweł Kalinowski, fot. Małgorzata Turecka

Miłośnik długodystansowych wypraw na hulajnodze, Paweł Kalinowski znany Pawłem Hulajnogą rusza w kolejną trasę. Znowu będzie to przeszło 1000 kilometrów, ale pokonane w rytmie slow. Jego wyprawę będziemy relacjonować na 87,7 FM.

Paweł chce przejechać blisko 1200 km w 15 dni. Nie będzie się jednak spieszył. Planuje zatrzymywać się w ciekawych miejscach na dłużej, by porozmawiać z mieszkańcami Podlasia. Podróż Pawła pod hasłem „Hulaj przez Podlaskie” będzie można śledzić na antenie Akadery od 1 sierpnia. To inspiracja i zachęta do zwiedzania naszego regionu.

– W swojej podróży chcę pokonać województwo podlaskie wzdłuż jego granic, tj. pojechać przez najdalej położone miejscowości. Ruszam 1 sierpnia z Drohiczyna i również w Drohiczynie będzie meta. Mapa wskazuje mi 1184 kilometry. Jest to jednak tylko plan. Podejrzewam, że tych kilometrów pokonam więcej. Takim głównym założeniem mojej wyprawy jest to, żeby dla każdego spotkanego na drodze człowieka przybić piątkę i dać mu specjalnie zaprojektowaną pocztówkę – mówi Paweł Hulajnoga.

Wyprawa Pawła będzie miała charakter charytatywny. Podobnie jak przy poprzednich wyprawach Paweł będzie nagłaśniał zbiórkę pieniędzy na rzecz chorej na nowotwór Olgi.

– Żebym nie miał szczytnego celu, to moja podróż byłaby podróżą uboższą. Brakowałoby mi tego czegoś, co mam w sercu. Ja i tak bym to zrobił, a że mogę pomóc to moja podróż nabiera dla mnie większej wartości. Dziewczynka już kolejny rok choruje na glejaka, w swoim życiu miała już wiele operacji. Potrzebuje nowego elektrycznego wózka, który ułatwiłby jej codzienne funkcjonowanie – dodaje Paweł Kalinowski.

Zbiórka na rzecz Olgi dostępna jest tutaj.

Paweł Kalinowski to nauczyciel W-F, podróżnik, instruktor biegania i popularyzator jazdy na hulajnogach z dużymi kołami. Łączy wszystkie swoje pasje zwiedzając Polskę na szybkich maszynach. Na swoim koncie ma takie wyprawy jak Pomorska 500, Wschód 1400 czy Diadem Gór Polski. (mt)

Z Pawłem Kalinowskim aka Pawłem Hulajnogą rozmawiała Małgorzata Turecka: