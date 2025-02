Hrabię Karola Brzostowskiego upamiętniono na Środzie Inżynierskiej

20 lutego, 2025

Środa Inżynierska, fot. Hanna Kość Środa Inżynierska, fot. Hanna Kość

Postaci hrabiego Karola Brzostowskiego, wybitnego wynalazcy, budowniczego, reformatora i twórcy Rzeczpospolitej Sztabińskiej była poświęcona Środa Inżynierska.

To cykliczne spotkanie, które są poświęcone osobom, które wpisały się w rozwój regionu.

– Karol Brzostowski to był człowiek, który wyprzedził swoją epokę o kilka dziesięcioleci. On zajmował się techniką, zbudował olbrzymią hutę szkła, największą w Polsce. Zbudował fabrykę maszyn rolniczych. Pierwszy w Polsce założył telefon pomiędzy fabryką tych maszyn w hucie a swoim pałacem w Cisowie. Dokonał wiele reform społecznych, zwłaszcza u chłopów, m.in. wprowadził czteropolówkę zamiast trzypolówki w uprawie zboża – mówi inż. Jan Wiśniewski, przedstawiciel białostockiego oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

W spotkaniu prezentację o Karolu Brzostowskim zaprezentowali także uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku.

– Karol Brzostowski był dobrym wzorem do naśladowania. Był ogólnie człowiekiem, który działał na rzecz swoich podopiecznych, w swoich włościach, zapewniał opiekę społeczną, dbał po prostu o ich dobrobyt życia. Można również wynieść dobre wnioski co do uczenia się dalej w zawodzie inżyniera – zapewnia Patryk Czartyroszewski, uczeń Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku.

Środy Inżynierskie odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w Domu Technika przy ul. Skłodowskiej w Białymstoku. (hk)

Relacja Hanny Kość: