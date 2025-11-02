Hit kolejki w Białymstoku – Jagiellonia zagra z Rakowem!

2 listopada, 2025

To hit 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę (02.11) o 17:30 na Chorten Arenie Jagiellonia Białystok zagra z Rakowem Częstochowa.

Żółto-czerwoni naładowani wygraną 3;2 w Pucharze Polski z Miedzią Legnica, chcą odrobić zeszłotygodniową stratę punktów w ekstraklasie po przegranej z Górnikiem Zabrze.

Rywal Jagi w ostatnich czterech meczach ligowych zanotował trzy zwycięstwa i tylko jedną porażkę. Aktualnie są na ósmej pozycji w tabeli Ekstraklasy z 17 punktami. Jagiellonia Białystok jest wiceliderem z 24 punktami. W poprzednim sezonie Jaga wygrała w Częstochowie 2:1, a w Białymstoku padł remis 2:2. (red.)