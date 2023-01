Historia prawdziwa. „Pani Pylińska i sekret Chopina” – premiera Teatru Dramatycznego

„Pani Pylińska i sekret Chopina” jest opowieścią Érica-Emmanuela Schmitta, jak muzyka kształtuje paletę naszych emocji, stosunek do otaczającego nas świata, a przede wszystkim do drugiego człowieka. Podczas muzycznych spotkań nauczycielki i ucznia istotne były rozmowy o Chopinie, o jego pasji, a przede wszystkim o wrażeniach, uczuciach i emocjach, które wywoływał. W tym portrecie literackim wielki kompozytor jest nie tylko mistrzem, co przewodnikiem, nie tyle po świecie muzyki, ile po życiu w ogóle.