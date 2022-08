Historia i teraźniejszość. Pismo zastępcy prezydenta do białostockich dyrektorów szkół

Sierpień 23, 2022

Od początku roku szkolnego 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych Wiedzę o społeczeństwie zastąpi nowy przedmiot. Jedyna publikacja autorstwa Wojciecha Roszkowskiego, zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do prowadzenia zajęć, wywołuje jednak szereg kontrowersji.

W oficjalnym piśmie do dyrektorów szkół ponadpodstawowych zastępca prezydenta Białegostoku, Rafał Rudnicki, przypomina, że zgodnie z prawem uprawnienia dotyczące wyboru podręczników w danej szkole przysługują dyrektorowi szkoły, który na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustala obowiązujący zestaw książek do danego przedmiotu.

Rafał Rudnicki wyraził też nadzieję, że ponieważ jest jeszcze trochę czasu do początku roku szkolnego, to Ministerstwo Edukacji Narodowej być może jeszcze przed 1 września 2022 r. dopuści do użytku dwa inne podręczniki do przedmiotu Historia i teraźniejszość. Jeśli jednak tak się nie stanie, zastępca prezydenta w imieniu miasta Białystok rekomenduje rezygnację z podręcznika.

Podkreśla też, że uczniowie szkół ponadpodstawowych są świadkami dyskusji na temat kontrowersji, jakie budzi książka prof. Roszkowskiego, co nie wpływa korzystnie na ich nastawienie do nowego przedmiotu i tego podręcznika. (uk)