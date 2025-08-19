Home Wiadomości Historia i nowoczesność w Parku Planty – trwa rewitalizacja, a wraz z nią powstają relikty i nowa fontanna

19 sierpnia, 2025

Historia i nowoczesność w Parku Planty – trwa rewitalizacja, a wraz z nią powstają relikty i nowa fontanna

Mężczyzna przed mikrofonem. Inż. arch. Tomasz Rogala, fot. Hanna Kość
Park Planty w Białymstoku przechodzi kompleksową metamorfozę. Od kilku miesięcy jest już otwarta różanka, ale nadal trwają prace nad nowymi nawierzchniami alejek, będą sadzone roślin i kwietniki dywanowe.

 

Ideą, która przyświecała architektom było połączenie Ogrodów Branickich z Plantami, bo jest to park, który powstał na terenie dawnego założenia ogrodowego pałacu. W związku z tym będą tam też elementy przypominające o historii tego miejsca.

– Na osi pawilonu pod Orłem, na terenie bulwarów Kościalkowskiego pojawiły się zarysy pawilonu nad kanałem. Za chwilę pojawi się tam płyta, która będzie mówiła, że są to relikty pawilonu nad kanałem, pokazujące również jego wygląd. Takim innym elementem, które chcemy pokazać, jest to również teatr. Nie znamy obrysów tego teatru, natomiast mamy wyznaczone miejsce, w którym on stał, więc tam również pojawią się tablice, mówiące o tym że w tym miejscu Branicki miał teatr – mówi inż. arch. Tomasz Rogala z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, który jest jedną z osób odpowiadających za projekt.

Dużą nowością w Paku Plany będzie też fontanna z oświetleniem i nagłośnieniem przystosowana do wyświetlania spektakli wodnych.

Planty powstały w latach 30-tych XX w. Park, jak i Bulwary Kościałkowskiego są wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków. Przebudowa ma się zakończyć w lutym 2026 roku. (hk)

 

Rozmowa Hanny Kość z inż. arch. Tomaszem Rogalą z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej:

 

