„Oddaj rower”. Wciąż potrzebne są jednoślady, które trafią do potrzebujących dzieci

Grudzień 7, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Mają ich około stu trzydziestu, chcą naprawić blisko pół tysiąca. Organizatorzy akcji „Oddaj rower” wciąż czekają na jednoślady, które po naprawieniu trafią do potrzebujących dzieci.

Pieniądze na remonty rowerów udało się zebrać, brakuje jedynie jednośladów.

– Do pełnego sukcesu brakuje nam już tylko jednego. Potrzebujemy więcej rowerów do naprawy. Prosimy, wpadnijcie do sąsiada na kawę, odwiedzajcie ciocie i wujków, dzwońcie do kolegów z pracy, nauczycieli ze szkoły i wszystkim opowiadajcie o naszej akcji. Kto może, niech udostępnia i podaje dalej. Chcemy na gwiazdkę uśmiechnąć jeszcze więcej dzieciaczków i sprawić by ich święta były jeszcze bardziej wesołe i zakręcone – apelują organizatorzy akcji „Oddaj Rower” na Facebooku.

Przekazanie naprawionych rowerów ma się odbyć przed Świętami Bożego Narodzenia.

W ubiegłym roku Fundacji udało się zebrać i naprawić ponad 300 jednośladów. (mt)