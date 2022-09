Hetmańskie rozrywki – zajęcia dla najmłodszych w Muzeum Podlaskim

Wrzesień 15, 2022

źródło: Europejskie Dni Dziedzictwa źródło: Europejskie Dni Dziedzictwa

Jak wyglądały bale u hetmana Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli? W jakich strojach pojawiali się goście? Na te i inne pytania najmłodsi białostoczanie mogą poznać odpowiedź już w tę sobotę (17.09).

W Muzeum Podlaskim dzieci od 6 do 12 lat będą miały możliwość wziąć udział w zajęciach pod tytułem ‚Bal u hetmana’. Razem z prowadzącymi dowiedzą się, co jadano i jak się bawiono na hetmańskim dworze. Będą mogły też ułożyć menu szlacheckiej uczty, obejrzeć ówczesne tańce i być może same ruszą w tany.

Zajęcia rozpoczną się o, 12:00, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja telefoniczna. Wydarzenie jest częścią cyklu Europejskie Dni dziedzictwa – wspólnej inicjatywy Rady Europy i Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. (uk)