Helikopter na Seminarium ELSEP na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej

24 maja, 2023

Seminarium ELSEP, prezentacja helikoptera/Fot. A. Topczewska

200 elektroenergetyków i 20 wystawców uczestniczyło w środę (24.05) w jubileuszowym 20. seminarium ELSEP na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. ELSEP to forum wymiany doświadczeń elektryków praktyków i teoretyków. To możliwość uzupełnienia wiedzy specjalistycznej o nowe wiadomości z zakresu zmieniających się norm, nowych rozwiązań technicznych stosowanych urządzeń, poznania efektów najnowszych badań naukowych.

Seminaria szkoleniowe ELSEP organizowane są od 2003 roku przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej we współpracy z Oddziałem Białostockiego SEP oraz Podlaską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wydarzenie na trwałe wpisało się w kalendarz imprez naukowo-technicznych regionu, osiągając wysoką rangę merytoryczną i ciesząc się dużym zainteresowaniem.

– Elektroenergetyka i elektrotechnika to dziedziny ciągle rozwijające się. Seminarium na Politechnice Białostockiej wyprzedza pewne działania, a mowa o transformacji energetycznej, czyli o przygotowaniu całego środowiska specjalistów z zakresu elektroenergetyki i otoczenia gospodarczego, naukowego, technicznego, edukacyjnego do skutecznego przeprowadzenia tej transformacji energetycznej – wskazuje dr hab. inż. Sławomir Cieślik, prof. Politechniki Bydgoskie, prezes Stowarzyszenie Elektryków Polskich:

Organizowana już po raz 20. konferencja ELSEP pokazuje, dlaczego można mówić o jej sukcesie. – Tematyka konferencji i studnia na naszym wydziale związane z zagadnieniami elektrotechniki, elektroniki i telekomunikacji, czy energetyki odnawialnej są ważne dla rozwoju branży energetycznej. Spotykamy się też z naszymi absolwenatmi, a studenci widzą, jak ta branża ewoluuje, jakie są potrzeby związane z rewolucją energetyczną, gdzie konieczne jest wdrażanie nowych rozwiązań podlegających już technologii cyfrowej – mówi dr hab. inż. Bogusław Butryło, prof. PB, Dziekan Wydziału Elektrycznego:



Dr inż. Marcin Sulkowski, z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej i współorganizator ELSEP wskazuje, że seminarium dla ludzi związanych z elektroenergetyką daje możliwość wymiany poglądów i jednocześnie spotkania w jednym miejscu osób z branży z regionu i z Polski.

Części seminaryjnej towarzyszą prezentacje i pokazy firm branży elektro-technicznej.

Dostarczamy rozwiązania dla firm w zakresie średniego napięcia, rozdzielnic i automatyki zabezpieczeniowej – objaśnia Mateusz Wieczorek z Elektrometal Energetyka SA.

Na ELSEP co roku przyjeżdża firma Alpar z Kozienic – Prezentujemy sprzęt do linii na powierzchni niskich i średnich napięć, produkujemy wszystko co od słupa wyżej – mówi Mariusz Cios z Alpar.

Szymon Szczur z Schneider Electric tłumaczy: – Rozdzielnice to nie jest już wielka skrzynka, ale inteligentne rozwiązania, naszpikowane bramkami, zabezpieczeniami, są zaprogramowane, komunikujące się przez internet, pozwalają zarządzać zdalnie.

Ogromne zainteresowanie wzbudzał prezentowany na placu przed Wydziałem Elektrycznym unikatowy helikopter, służący do diagnostyki linii elektroenergetycznych i do realizacji prac na liniach wysokiego napięcia

– Śmigłowiec służy do szkolenia przyszłych monterów, którzy będą pracować na liniach wysokiego napięcia, w pracach pod napięciem. – Jesteśmy pionierami w Polsce w tych technologiach – podkreśla Wiktor Wiśniewski z firmy Wiśniewski Nidzica.

Śmigłowiec wykorzystywany jest w okresowych oględzinach linii wysokiego i średniego napięcia. Brygada elektromonterów przemieszcza się wtedy wzdłuż kilometrowych odcinków linii, przygląda się pracy urządzeń i sporządza raporty, na podstawie których zlecane są prace m.in. podcinki gałęzi lub wymiany przegrzewających się elementów. Helikopter wyposażony jest w zestawy kamer termowizyjnych, skanerów i układów nawigacyjnych, rejestrujących miliony punktów, z których tworzone są obrazy 3D linii. Dzięki tak pozyskanym informacjom skraca się czas inwentaryzacji oraz poszerza zakres oceny stanu technicznego elementów linii, będących często poza zasięgiem wzroku pracownika terenowego. (at/mr)