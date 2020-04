Hazard w Łomży. KAS zarekwirowała automaty do gier

Kwiecień 27, 2020

Kolejny celny strzał w nielegalny hazard w Łomży. Funkcjonariusze KAS zarekwirowali automaty do gier działające w jednym z lokali w mieście.

– Po wejściu do wcześniej wytypowanych pomieszczeń wyposażonych m.in. w monitoring służący do selekcji klientów, funkcjonariusze zabezpieczyli 5 nielegalnych automatów do gier hazardowych – informuje Maciej Czarnecki z zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Automaty na których możliwe było prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom, zostały zajęte do sprawy karnej skarbowej. Oprócz sankcji karnych w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności, osoby urządzające tego typu nielegalne gry oraz posiadające automaty wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych, muszą liczyć się z karą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych od każdego automatu. (mt/mc)