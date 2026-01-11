Home Wiadomości Hanna Siemionow, absolwentka architektury, prezentuje Malarstwo

Wiadomości

11 stycznia, 2026

Hanna Siemionow, absolwentka architektury, prezentuje Malarstwo

Hanna Siemionow Malarstwo, fot. Jerzy Doroszkiewicz Hanna Siemionow Malarstwo, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W białostockiej Galerii PIK można oglądać wystawę prac mgr inż. arch. Hanny Siemionow zatytułowaną „Malarstwo”. Ekspozycja stanowi przekrój twórczości z ostatnich kilkunastu lat i ukazuje unikalne połączenie jej pasji artystycznej z doświadczeniem zawodowym architektki.

W swojej twórczości Hanna Siemionow wypracowała charakterystyczny język wizualny, który dzieli na trzy główne nurty:

  • murale – twórczyni określa je bardziej jako graficzne komunikaty niż tradycyjne obrazy opowiadające historię
  • obrazy epickie – dzieła o bardziej narracyjnym charakterze
  • op art – kompozycje wymagające od widza większego skupienia, by dostrzec ukryte w nich formy i zamysł autorki

Prace Siemionow cechują się graficzną formą, matematyczną precyzją oraz wykorzystaniem powtarzalnych elementów, co – jak sama przyznaje – jest wynikiem wplatania architektury w malarstwo. Co ciekawe, artystka nie przygotowuje szkiców; każdy obraz powstaje najpierw w jej głowie, a po pełnym dopracowaniu koncepcji jest przenoszony bezpośrednio na płótno.

Najważniejsze osiągnięcie architektoniczne

Choć malarstwo towarzyszy jej od dziecka, Hanna Siemionow jest z zawodu czynną i praktykującą architektką, absolwentką Politechniki Białostockiej. Za swoje najważniejsze i najbardziej satysfakcjonujące osiągnięcie zawodowe uważa projekt budynku Astorii.

Jest to wielofunkcyjna realizacja zaprojektowana pierwotnie dla PSS „Społem”, która wyróżnia się przemyślaną strukturą wewnętrzną. Architektka podkreśla, że jest szczególnie dumna z tego projektu, ponieważ udało się w nim połączyć zupełnie nową tkankę miejską z odbudowanym zabytkiem, co czyni budynek unikalnym punktem na mapie miasta.

Wystawa w Galerii PIK to nie tylko okazja do oglądania malarstwa, ale także do spotkania z autorką, która podkreśla, że twórczość nie powinna trafiać „do szafy”, lecz być oglądana i oceniana przez publiczność. Obrazy można oglądać w galerii przy Kilińskiego do 1 lutego 2026 roku. (jd)

Tekst powstał z wykorzystaniem AI

Najnowsze wiadomości
dr Magdalena Toczydłowska
Grafika II stopnia w Politechn ... więcej
Sesja-wizerunkowa-Wydzial-Informatyki-fot-Dariusz-Piekut (9)
Studia magisterskie w Politech ... więcej
MATERIAŁ PARTNERA
Jak zacząć jeździć na nart ... więcej
Hanna Siemionow Malarstwo, fot. Jerzy Doroszkiewicz
Hanna Siemionow, absolwentka a ... więcej
2025-12-studia-magisterskie-WA-www
Grafika na Wydziale Architektu ... więcej
2025-12-30-Kabiny-akustyczne-na-PB-fot-Dariusz-Piekut-PB
Kabiny akustyczne w Politechni ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.