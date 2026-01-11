Hanna Siemionow, absolwentka architektury, prezentuje Malarstwo

11 stycznia, 2026

Hanna Siemionow Malarstwo, fot. Jerzy Doroszkiewicz

W białostockiej Galerii PIK można oglądać wystawę prac mgr inż. arch. Hanny Siemionow zatytułowaną „Malarstwo”. Ekspozycja stanowi przekrój twórczości z ostatnich kilkunastu lat i ukazuje unikalne połączenie jej pasji artystycznej z doświadczeniem zawodowym architektki.

W swojej twórczości Hanna Siemionow wypracowała charakterystyczny język wizualny, który dzieli na trzy główne nurty:

murale – twórczyni określa je bardziej jako graficzne komunikaty niż tradycyjne obrazy opowiadające historię

– twórczyni określa je bardziej jako graficzne komunikaty niż tradycyjne obrazy opowiadające historię obrazy epickie – dzieła o bardziej narracyjnym charakterze

– dzieła o bardziej narracyjnym charakterze op art – kompozycje wymagające od widza większego skupienia, by dostrzec ukryte w nich formy i zamysł autorki

Prace Siemionow cechują się graficzną formą, matematyczną precyzją oraz wykorzystaniem powtarzalnych elementów, co – jak sama przyznaje – jest wynikiem wplatania architektury w malarstwo. Co ciekawe, artystka nie przygotowuje szkiców; każdy obraz powstaje najpierw w jej głowie, a po pełnym dopracowaniu koncepcji jest przenoszony bezpośrednio na płótno.

Najważniejsze osiągnięcie architektoniczne

Choć malarstwo towarzyszy jej od dziecka, Hanna Siemionow jest z zawodu czynną i praktykującą architektką, absolwentką Politechniki Białostockiej. Za swoje najważniejsze i najbardziej satysfakcjonujące osiągnięcie zawodowe uważa projekt budynku Astorii.

Jest to wielofunkcyjna realizacja zaprojektowana pierwotnie dla PSS „Społem”, która wyróżnia się przemyślaną strukturą wewnętrzną. Architektka podkreśla, że jest szczególnie dumna z tego projektu, ponieważ udało się w nim połączyć zupełnie nową tkankę miejską z odbudowanym zabytkiem, co czyni budynek unikalnym punktem na mapie miasta.

Wystawa w Galerii PIK to nie tylko okazja do oglądania malarstwa, ale także do spotkania z autorką, która podkreśla, że twórczość nie powinna trafiać „do szafy”, lecz być oglądana i oceniana przez publiczność. Obrazy można oglądać w galerii przy Kilińskiego do 1 lutego 2026 roku. (jd)

