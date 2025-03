Halowe Mistrzostwa Europy z udziałem lekkoatletów z Podlasia. Zuzanna Maślana odpadła w eliminacjach

9 marca, 2025

W niedzielę (09.03) Ewa Swoboda z KS Podlasie pojawi się na starcie w Halowych Mistrzostwach Europy w holenderskim Apeldorn.

Dzień wcześniej podczas eliminacji pchnięcia kulą z rywalizacji odpadła Zuzanna Maślana, którą była najmłodszą zawodniczką w tej konkurencji na Halowych Mistrzostwach Europy. Na co dzień studentka Politechniki Białostockiej, w Apeldorn zajęła siedemnaste miejsce z wynikiem 16.51 m.

Jeszcze wcześniej, bo w piątek (07.03) także podczas eliminacji odpadł Damian Czykier w biegu na 60 metrów przez płotki. Przy pierwszej przeszkodzie popełnił błąd, co spowodowało, że do mety dotarł jako czwarty z czasem 7,70 sekundy. Ostatecznie był to szesnasty czas eliminacji.

Teraz czas na Ewę Swobodę, która jest jedną z faworytek do medalu w biegu na 60 m. Eliminacje ten konkurencji o 12:00, o 16:05 – półfinały, a finał o 18:37. (red.)

