19 września, 2025

Hajnówka: Pożar dawnego kina „Leśnik”. 24 zastępy strażaków w akcji

Pożar kina Leśnik w Hajnówce źródło: PSP Hajnówka
W Hajnówce trwa ogromna akcja gaśnicza. W nocy z czwartku na piątek (19 września), tuż przed godziną 1:00, straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze budynku usługowo-handlowego przy ul. Piłsudskiego. To obiekt, w którym przed laty działało kino Leśnik.

 

Cały budynek objęty ogniem

Na miejscu pracuje 24 zastępy straży pożarnej z Hajnówki i sąsiednich powiatów. Jak przekazała ogn. Justyna Kłusewicz, rzecznik podlaskiego komendanta wojewódzkiego PSP, cały obiekt objęty jest pożarem. – Na szczęście nie mamy informacji o osobach poszkodowanych – podkreśla.

Akcja gaśnicza wciąż trwa

Strażacy od wielu godzin walczą z ogniem. Sytuację komplikuje fakt, że płonie dwukondygnacyjny, rozległy budynek. Zabezpieczono teren wokół, a jak zapewniają służby – sąsiednie obiekty nie są zagrożone.

Przyczyny pożaru będą ustalane

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia w dawnym kinie Leśnik. Nie są też znane straty materialne. Ustalenia w tej sprawie będą możliwe dopiero po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej.

(pc)

