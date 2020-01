Guli nie zagra już w barwach Jagiellonii

Styczeń 20, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Guilherme odchodzi z Jagiellonii Białystok. Brazylijski boczny obrońca przenosi się do występującego w tureckiej ekstraklasie Konyasporu.

29-latek do Jagiellonii trafił latem 2017 roku z Termalici Bruk-Bet Nieciecza. Od tamtej pory w żółto-czerwonych barwach rozegrał 92 spotkania, w których zdobył trzy gole i zanotował 20 asyst.

To kolejny zawodnik Jagiellonii, który żegna się z klubem po zmianie trenera. Do Celticu Glasgow odszedł Patryk Klimala, Marko Poletanović rozwiązał umowę za porozumieniem stron. Wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy ma też Grzegorz Sandomierski, który nie pojechał na obóz przygotowawczy do Turcji.

Do zespołu dołączył natomiast Macedończyk Dejan Iliew, który w Jagiellonii spędzi rundę wiosenną na zasadzie wypożyczenia. (mt/mc)