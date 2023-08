Grzyb jadalny czy trujący? Sanepid pomoże z rozpoznaniem

10 sierpnia, 2023

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku zachęca osoby zbierające grzyby, by w razie wątpliwości dotyczących zebranych okazów, przynosić je do sanepidu. Grzyby oceni doświadczony grzyboznawca.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 14.30 do siedziby przy Legionowej można przynieść całe i świeże grzyby, bezpłatnie uzyskać informacje o ich właściwościach, a przede wszystkim dowiedzieć się, czy nie są trujące.

W sierpniu zbierać można pieprzniki jadalne, niektóre gatunki podgrzybków, maślaków i koźlarzy. Ponadto w lasach mogą występować gąski , kanie, borowiki i rydze.

Sanepid jednocześnie przypomina, by pamiętać o zasadach, które powinien przestrzegać każdy grzybiarz: czyli nie wolno zbierać grzybów, których nie znamy i co do których nie mamy pewności, że są jadalne. Nie należy też kierować się radami od przygodnie poznanych grzybiarzy i nieznanych ekspertów. Nie powinno się też kupować grzybów z nieznanego źródła i tych grzybów, których nie znamy. (at)