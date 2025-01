Grzegorz Kupczyk w Białymstoku – jubileusz 40-lecia kariery!

15 stycznia, 2025

Już w piątek 17 stycznia, na dwóch białostockich scenach usłyszymy wyjątkowych artystów, którzy zadowolą różnorodne gusta muzyczne. W Klubie Muzycznym Sześcian wystąpi legenda polskiego rocka, Grzegorz Kupczyk, natomiast w Zmianie Klimatu swoje klimatyczne brzmienia zaprezentuje Jarmo. Oba wydarzenia odbędą się pod patronatem medialnym Radia Akadera.

W Klubie Muzycznym Sześcian będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Na scenie pojawi się Grzegorz Kupczyk – legenda polskiego rocka i były frontman grupy Turbo, który świętuje 40-lecie swojej działalności artystycznej. Podczas koncertu Artysta zaprezentuje materiał z nowego solowego albumu nagranego z zespołem NZB, a także przypomni największe hity ze swojej bogatej kariery, w tym kultowy utwór „Dorosłe Dzieci”.

Nie zabraknie klasycznego rocka, nowoczesnych brzmień i niezapomnianych emocji. Na scenie towarzyszyć mu będą doskonali muzycy: Paweł „Gunsess” Oziabło na gitarze, Grzegorz „Ornette” Stępień na basie oraz Łukasz Marek na perkusji. To wydarzenie to nie tylko podsumowanie 40-letniej kariery Grzegorza Kupczyka, ale również początek nowej muzycznej drogi.

W ramach cyklu „Drobna Zmiana Klimatu” na kameralnej scenie Zmiany Klimatu wystąpi Jarmo – Michał Jarmoszuk, białostocki artysta, którego twórczość łączy alternatywne brzmienia z elementami indie rocka i elektroniki. Jego muzyczna kariera jest dowodem na to, jak wiele kreatywności i pasji kryje lokalna scena muzyczna.

Jarmo to artysta wszechstronny – jako wokalista, autor tekstów, kompozytor muzyki teatralnej i reżyser wideoklipów stale poszerza swoje artystyczne horyzonty. Publiczność może spodziewać się poruszających kompozycji, emocjonalnych tekstów i niesamowitej energii, które złożyły się na jego dotychczasowe albumy, w tym „We vs We” wydany w listopadzie 2023 roku. Nadchodzący koncert to również przedsmak nowego materiału, którego premierę zaplanowano już na styczeń 2025 roku. (hp)