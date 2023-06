Gruziński punk, czyli Rezo Da Bavshvebi w Zmianie Klimatu

14 czerwca, 2023

17 czerwca odbędzie się koncert gruzińskiej formacji punk-rockowej Rezo Da Bavshvebi. Grupa powstała w 2011 roku, podczas nagrań do programu komediowego.

Zespół składa się z pięciu utalentowanych muzyków, którzy zjednoczyli się, by wprowadzić nowe brzmienia na lokalną i międzynarodową scenę muzyczną: jest to lider grupy Rezo Bliadze (wokal), Levan Khotivar (gitara), Lazare Adamia (klawisze, wokal), Demetri Gventsadze (bas) oraz Beka Nafetvaridze (perkusja). Muzycy są znani z intensywnych i energetycznych występów na scenie, które są prawdziwymi spektaklami wizualnymi. Ich połączenie z pasją do muzyki punkowej tworzy unikalne doświadczenie dla publiczności, która jest w stanie przenieść się na emocjonalną podróż podczas koncertów zespołu. Teksty poruszają różne tematy społeczne, a ich głęboki przekaz sprawia, że zespół szybko zyskuje rozpoznawalność wśród młodych ludzi, którzy utożsamiają się z ich przekazem i misją artystyczną. W rodzimym kraju zostali uhonorowani wieloma nagrodami m.in. „Złota Fala” Radia Holding Fortuna. Radio Akadera jest patronem medialnym wydarzenia. (hp)