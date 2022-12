Grudniowe wydarzenia w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku

Grudzień 5, 2022

Galeria w Książnicy Podlaskiej/fot. A. Topczewska Galeria w Książnicy Podlaskiej/fot. A. Topczewska

Mikołajkowy turniej szachowy, spotkanie z aktorką Krystyną Tkacz, planszówki Johnny’ego i Mateusza czy pokazy specjalne spektaklu #Mickiewicz – Książnica Podlaska zaprasza na grudniowe wydarzenia.

– Oczywiście zapraszamy po książki, a grudzień to szczególny moment w powiększaniu zasobów naszej placówki, bo trafiło do nas kilkadziesiąt tysięcy nowych pozycji i kilkaset nowych gier planszowych. To hity i najlepsze tytuły – pochwalił się Tomasz Filipowicz z Książnicy Podlaskiej.

Ale przed nami wiele innych wydarzeń. – To spotkanie, 7 grudnia, z Krystyną Tkacz, aktorką znaną m.in. z serialu „Alternatywy 4”. Z kolei od 7 grudnia do końca miesiąca w galerii Książnicy można podziwiać na wystawie ilustracje z magazynu „Filozofuj”. A już 9 grudnia Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci (powyżej 9 lat). I jak co miesiąc zapraszamy na Planszówki Johnny’ego i Mateusza. To wspaniała zabawa, atmosfera i setki gier planszowych. Na pewno będziemy szykowali też coś z okazji świąt – wylicza Tomasz Filipowicz.

A 16 i 17 grudnia dwa pokazy specjalne spektaklu #Mickiewicz. – To wspaniały spektakl pokazujący Mickiewicza w nowej odsłonie. Teksty wieszcza mogą być śpiewane do muzyki electro, bluesa, a Mickiewicz nadal ma coś aktualnego do powiedzenia – dodaje Tomasz Filipowicz. (at)

O grudniowych wydarzeniach w Książnicy Podlaskiej opowiada Tomasz Filipowicz: