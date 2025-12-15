Home Wiadomości Groźna sytuacja na przejeździe kolejowym w Hajnówce. Kierująca BMW ukarana wysokim mandatem

Groźna sytuacja na przejeździe kolejowym w Hajnówce. Kierująca BMW ukarana wysokim mandatem

Samochód osobowy marki BMW wjeżdża na przejazd kolejowy w Hajnówce mimo włączonych sygnałów świetlnych i opuszczonych zapór, kadr z monitoringu. Kadr z monitoringu pokazujący moment wjazdu samochodu BMW na przejazd kolejowy w Hajnówce mimo sygnałów zabraniających wjazdu. Za wykroczenie kierująca została ukarana wysokim mandatem.
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednym z przejazdów kolejowych w Hajnówce. Kierująca samochodem marki BMW zlekceważyła sygnały świetlne i dźwiękowe oraz opuszczające się zapory i wjechała na przejazd kolejowy. Próbując wydostać się zza szlabanu, cofając wyłamała jedną z rogatek.

Zdarzenie miało miejsce w piątek po południu na ulicy Warszawskiej. Na szczęście w wyniku kolizji nikt nie odniósł obrażeń. Jak informuje policja, badanie alkomatem wykazało, że kierująca była trzeźwa.

Za popełnione wykroczenie kobieta została ukarana mandatem w wysokości 3500 złotych, a na jej konto trafiło 15 punktów karnych.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa

Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowych. Zgodnie z przepisami, kierujący pojazdem ma obowiązek upewnić się przed wjazdem na tory, czy nie zbliża się pojazd szynowy, dostosować prędkość do warunków oraz bezwzględnie stosować się do sygnałów świetlnych i dźwiękowych oraz urządzeń zabezpieczających.

W przypadku unieruchomienia pojazdu na przejeździe kierowca powinien jak najszybciej usunąć go z torów, a jeśli nie jest to możliwe – ostrzec nadjeżdżający pociąg o zagrożeniu.

Policja przypomina również, że zabronione jest objeżdżanie opuszczonych zapór, wjeżdżanie na przejazd, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie, a także wyprzedzanie i omijanie pojazdów oczekujących przed przejazdem.

Mundurowi podkreślają, że chwila nieuwagi na przejeździe kolejowym może mieć tragiczne konsekwencje, dlatego każdy kierowca powinien zachować w takich miejscach szczególną rozwagę. (red.)

