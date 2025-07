Groził, że podpali mieszkanie i zabije żonę. 34-latek zatrzymany przez policję

30 lipca, 2025

34-latek został zatrzymany przez policjantów po tym, jak groził swojej żonie podpaleniem mieszkania i uszkodził mienie – fot. Podlaska Policja 34-latek został zatrzymany przez policjantów po tym, jak groził swojej żonie podpaleniem mieszkania i uszkodził mienie – fot. Podlaska Policja

Dramatyczne sceny rozegrały się w centrum Białegostoku. 34-letni mężczyzna próbował siłą dostać się do mieszkania, w którym przebywała jego żona z dwójką dzieci. Wybił szybę, uszkodził zamek, a potem groził, że podpali lokal i zabije kobietę. Na szczęście nikt nie ucierpiał – interweniowali policjanci.

Zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, dobijającym się do jednego z mieszkań w centrum Białegostoku, wpłynęło do dyżurnego komendy miejskiej. Na miejsce natychmiast został wysłany patrol. Jak ustalili funkcjonariusze, 34-latek był nietrzeźwy i usiłował siłą wtargnąć do mieszkania swojej żony. Kobieta, bojąc się o bezpieczeństwo własne i dzieci, nie otworzyła drzwi.

Agresor nie ustąpił – wyszedł przed blok, chwycił płytę gresową i rzucił nią w okno, wybijając szybę. Krzyczał, że podpali mieszkanie i zabije swoją żonę. Straty zostały oszacowane na około 1000 złotych.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do izby wytrzeźwień. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych. Sąd nie miał wątpliwości – zastosował wobec niego zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej, nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania oraz dozór policyjny.

Za swoje czyny 34-latek może trafić do więzienia nawet na 5 lat. (red.)